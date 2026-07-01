FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAŠA HOBOTNICA /

Livaković otkrio tajnu uspjeha: 'Poštujemo jedni druge i to je ključ naših dobrih rezultata'

Livaković otkrio tajnu uspjeha: 'Poštujemo jedni druge i to je ključ naših dobrih rezultata'
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Hrvatska i Portugal igrat će utakmicu šesnaestine finala SP-a 3. srpnja u 1 ujutro

1.7.2026.
23:42
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Vratar Dominik Livaković ponovo se pokazao kao jedan od glavnih uzdanica hrvatske nogometne reprezentacije.

U susretima protiv Engleske, Paname i Gane istaknuo se s nizom sjajnih obrana. U četvrtak će s druge strane stajati jedan od najboljih nogometaša svih vremena Cristiano Ronaldo i reprezentacija Portugala.

"Portugal ima jednu od najboljih reprezentacija na svijetu. Brzi su, vole imati loptu u posjedu. Morat ćemo biti maksimalno koncentrirani, ali ne samo obrana već cijela momčad. Nadam se da će ispasti najbolje za nas," kazao je Livaković.

Dodao je kako se "Vatreni" dižu formu u pravo vrijeme.

"Protiv Engleske smo odigrali dobro prvo poluvrijeme, protiv Paname je bilo malo grča. Protiv Gane smo odigrali pravu utakmicu i pokazali svoju snagu, u pravo vrijeme se dižemo," dodala je "jedinica" Vatrenih.

Za Ronalda ili Modrića utakmica u Torontu bit će posljednji nastup na svjetskim prvenstvima.

"To su dva velika igrača, koja su ostavila veliki trag u nogometu. Uvjeren sam da ćemo dati sve od sebe da Luka nastavi svoj put. Obojica imaju sjajne karijere. Svi znamo koliko Luka znači za sve nas, savjetima, ponašanjem."

"Livi" se na svjetskim prvenstvima istaknuo obranama jedanaesteraca.

"Analiziram sve detalje, rade se dodatne analize. Sada se i golmani analiziraju. To je sada postalo pravo nadmetanje."

Koji je ključ toga što Hrvatska već na trećem Svjetskom prvenstvu zaredom bilježi dobre rezultate.

"Ugledamo se na igrače poput Luke, Perišića, Kovačića i Kramarića. Imamo i odličnog izbornika te njegov stožer. Poštujemo jedni druge i to je ključ naših dobrih rezultata," zaključio je Livaković.

Dominik LivakovićSvjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPortugalska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike