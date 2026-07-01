Livaković otkrio tajnu uspjeha: 'Poštujemo jedni druge i to je ključ naših dobrih rezultata'

Vratar Dominik Livaković ponovo se pokazao kao jedan od glavnih uzdanica hrvatske nogometne reprezentacije.

U susretima protiv Engleske, Paname i Gane istaknuo se s nizom sjajnih obrana. U četvrtak će s druge strane stajati jedan od najboljih nogometaša svih vremena Cristiano Ronaldo i reprezentacija Portugala.

"Portugal ima jednu od najboljih reprezentacija na svijetu. Brzi su, vole imati loptu u posjedu. Morat ćemo biti maksimalno koncentrirani, ali ne samo obrana već cijela momčad. Nadam se da će ispasti najbolje za nas," kazao je Livaković.

Dodao je kako se "Vatreni" dižu formu u pravo vrijeme.

"Protiv Engleske smo odigrali dobro prvo poluvrijeme, protiv Paname je bilo malo grča. Protiv Gane smo odigrali pravu utakmicu i pokazali svoju snagu, u pravo vrijeme se dižemo," dodala je "jedinica" Vatrenih.

Za Ronalda ili Modrića utakmica u Torontu bit će posljednji nastup na svjetskim prvenstvima.

"To su dva velika igrača, koja su ostavila veliki trag u nogometu. Uvjeren sam da ćemo dati sve od sebe da Luka nastavi svoj put. Obojica imaju sjajne karijere. Svi znamo koliko Luka znači za sve nas, savjetima, ponašanjem."

"Livi" se na svjetskim prvenstvima istaknuo obranama jedanaesteraca.

"Analiziram sve detalje, rade se dodatne analize. Sada se i golmani analiziraju. To je sada postalo pravo nadmetanje."

Koji je ključ toga što Hrvatska već na trećem Svjetskom prvenstvu zaredom bilježi dobre rezultate.

"Ugledamo se na igrače poput Luke, Perišića, Kovačića i Kramarića. Imamo i odličnog izbornika te njegov stožer. Poštujemo jedni druge i to je ključ naših dobrih rezultata," zaključio je Livaković.