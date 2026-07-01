Izbornik Dalić otkrio što bi mogao biti ključan detalj na utakmici

"Portugal nema slabog mjesta. Imaju širinu, kompaktni su, oni su kompletna reprezentacija. Čeka nas najteži mogući posao, ali i mi imamo kvalitetu", kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Torontu.

"Portugalci imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda. Najveća kvaliteta je njihov tehnički nogomet, teže imati posjed. Imaju igrače koji osvajaju titule, oni nemaju slabog mjesta. Imaju širinu, kompaktni su, oni su kompletna reprezentacija. Čeka nas najteži mogući posao, ali i mi imamo kvalitetu."

Dalić smatra kako će ključ biti na sredini terena.

"Ključ će biti u veznom redu, Portugal ima sjajnu ekipu, u vezi će se utakmica lomiti. Oni su fantastični, imaju širok krug igrača, bitno je da ne griješimo u obrani, jer će svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredinu terena i onda te kazne. Nećemo puno mijenjati naš stil igre. Bilo je utakmica koje smo odigrali protiv njih. Moramo odgovoriti blokom i agresivnošću i disciplinom," dodao je Dalić.

Portugal je u skupini osvojio drugo mjesto iz Kolumbije i nije briljirao u prve tri utakmice izuzev slabašnog Uzbekistana.

"I za nas i za njih počinje novo natjecanje. Oni imaju veliku kvalitetu i siguran sam da to na njih nije ostavilo traga. Neće nas to zavarati, to što je bilo prije nećemo gledati. Očekujem moćnog, motiviranog suparnika, ali in istu taku hrvatsku reprezentaciju," naglasio je izbornik.

Dalić je istaknuo kako je Hrvatska dobila jednog od najtežeg suparnika, ali i kako između momčadi neće biti previše iznenađenja.

"Ostvarili smo prvi cilj, a sada smo dobili teškog suparnika, jednog od favorita SP-a. Hrvatska nikada nije dobila Portugal na velikim natjecanjima, ali između nas nema iznenađenja. Kvaliteta je obostrana, kod nas je bitno da svedemo greške minimum. Vjerujem u dobar i kvalitetan rezultat."

Portugal je angažirao posebnog trenera za prekide, koji su se pokazali na ovom prvenstvu jednim od većih problema u našoj igri.

"Znamo da imaju čovjeka za prekide, to je vrhunska stvar. Analizirali smo, gledali, pokušat ćemo promijeniti što je loše. Branjenje prekida je na koncentraciji igrača, da svaki se dobro postavi u svom dijelu terenu. Moramo paziti i na blokove."

Hrvatska je na posljednja dva SP-a osvojila dvije medalje, no Dalić je poručio kako "Vatreni" idu utakmicu po utakmicu.

"Ostvarili smo dva fantastična rezultata, to je bilo neočekivano za sve druge, teško je ponoviti neke stvari. Rijetko tko je uspio, mi jesmo. Sada imamo novu generaciju, imamo i težak put. Idemo utakmicu po utakmicu. Naravno da smo optimisti, ali idemo mi korak poi korak.

Njemačka i Nizozemska su ispale sa Svjetskog prvenstva nakon izvođenja jedanaesteraca. Hrvatska je na zadnja dva SP-a četiri puta prošla dalje udarcima s bijele točke.

"Mi smo zadnja dva SP-a dobili tako četiri utakmice. Jedini smo na 100 posto, neka to bude i sutra ako treba. Nama su i prije osam godine i prije četiri godine vratari donosili prednost. Važna je koncentracija i kvaliteta igrača, te vratari. Do sada smo bili uspješni," poručio je Dalić.