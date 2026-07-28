Ispred stadiona se potukli čelnici prvoligaša: Sve eskaliralo na utakmici

Utakmica drugog kola Prve slovenske lige između Kopra i Radomlja, odigrana u nedjelju, završila je 2-2. No, nakon utakmice najmanje se pričalo o trileru u kojemu je Radomlje vodilo 2-0 sve do 79. minute, kada je Leo Rimac zabio prvi od svoja dva pogotka, već o velikom skandalu.

Naime, nakon susreta ispred stadiona Bonifika potukli su se čelni ljudi oba kluba, piše 24ur.com. Gosti su o svemu izvijestili u oštrom priopćenju u kojem su za glavnog krivca prozvali sportskog direktora Kopra Ivicu Guberca.

"Već tijekom poluvremena predsjednik Kopera Ante Guberac i sportski direktor Ivica Guberac vršili su pritisak na naše stručno vodstvo, tehničkog direktora i kapetana kako se drugo poluvrijeme zbog jake kiše ne bi odigralo.

Svi predstavnici NK Radomlja izrazili su želju da se utakmica odigra do kraja (u tom smo trenutku vodili 2:0), uz stav da odluku o nastavku susreta trebaju donijeti sudačka ekipa i delegat. Utakmica je odigrana do kraja, a nažalost smo u posljednjim sekundama primili pogodak iz kaznenog udarca te u Kopru ostavili dva boda.

Nakon utakmice predsjednik NK Kalcer Radomlje Matjaž Marinšek, kao akreditirani predstavnik kluba, otišao je u svlačionicu kako bi čestitao igračima i stručnom stožeru na odličnoj predstavi i osvojenom bodu. Već na ulazu u klupske prostorije i svlačionicu domaći sportski direktor Ivica Guberac, koji je u tom trenutku razgovarao s trenerom NK Radomlja, verbalno je napao predsjednika kluba. Zajedno s još trojicom 'predstavnika' Kopera (najmanje dvojica nisu imala akreditacije) silom su ga odgurnuli kroz ulazna vrata te ga fizički napali.

Na VIP parkiralištu događaj je primijetio sportski direktor NK Radomlja Grega Marinšek, koji je odmah pokušao zaštititi predsjednika. No, u svega nekoliko sekundi brutalno su ga fizički napali Ivica Guberac i još trojica nepoznatih muškaraca, koji nisu birali sredstva te su nekoliko minuta tukli sportskog direktora NK Radomlja, pri čemu je zadobio tjelesne ozljede", napisali su, između ostalog, u Radomlju, nakon čega se oglasio i koparski klub.

"Svaka medalja ima dvije strane. Nakon napada na sportskog direktora FC Kopera Ivicu Guberca, policiji je podnesena prijava protiv službenih osoba NK Radomlje. Daljnje postupanje prepuštamo nadležnim tijelima i do završetka postupka nećemo komentirati slučaj", odgovorili su iz Kopra.

Treba reći i kako slovenski mediji navode kako su otac i sin Guberac poznati po skandalima, te kako im ovo nije prvi put da su završili na naslovnici sportskih vijesti radi ne-nogometnih radnji. Cijeli incident pogledajte OVDJE.

Oglasio se i Nogometni savez Slovenije

Povodom ovog incidenta oglasio se i Nogometni savez Slovenije (NZS).

"Nogometni savez Slovenije upoznat je s incidentom koji se dogodio nakon nedjeljne prvenstvene utakmice između NK Kopera i NK Radomlja na stadionu Bonifika. Prema prvim informacijama, između predstavnika dvaju klubova došlo je do fizičkog sukoba. NZS najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja na utakmicama i u njihovoj okolici. Za takvo ponašanje nema mjesta u nogometu. Nasilje nije samo kršenje pravila, nego i udar na vrijednosti na kojima počiva slovenski nogomet – poštovanje, integritet, odgovornost i ljubav prema igri", stoji u priopćenju.

Savez je pritom najavio da će i sam provesti istragu.

"Nadležna tijela temeljito će istražiti i pregledati sve raspoložive činjenice i službena izvješća s utakmice te će na temelju toga odlučiti hoće li biti pokrenut disciplinski postupak. Dok postupak ne bude završen, NZS neće iznositi procjene o tijeku događaja niti o odgovornosti pojedinaca. O daljnjim koracima i zaključcima javnost će biti obaviještena kada to eventualni disciplinski postupak bude dopuštao", poručili su iz NZS-a.