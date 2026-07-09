Pet stvari koje smo naučili iz Dinamove pobjede protiv Kopera: Jedno poziva na oprez

Nogometaši Dinama u srijedu su navečer na Maksimiru, pred 3000 navijača na zapadnoj tribini koja je jedino bila otvorena za ovaj dvoboj i koji su za člansku vjernost imali besplatnu ulaz, odigrali prijateljsku utakmicu s doprvakom Slovenije, Koperom. Zagrepački Plavi su pobijedili 4-2. Luka Stojković je briljirao s dva gola u 64. i 85. minuti, a po jedan su dali Dion Drena Beljo u 47. i Topić u 92. Za Koper strijelci su bili Manseri u 82. i Adrović 90.

Ovo je pet stvari koje smo naučili iz utakmice Dinama i Kopera.

Dinamo i Maksimir posljednji put zakoračili u novu sezonu?

Svi već znate da Dinamo seli na novi stadion u Kranjčevićevoj ulici, koji iz dana u dan dobiva sve moderniji izgled. Hrvatski prvak posljednji je put sezonu započeo na svom starom betonskom zdanju. Dinamo bi na Kranjču trebao preseliti na proljeće, ako se nešto nenadano ne dogodi pa cijelu ovu sezonu Dinamo još odradi na Maksimiru.

Kovačević se drži istog principa kao na pripremama

Mario Kovačević drži se istog principa na pripremama u Sloveniji i od prve minute je poslao u vatru najjače snage, pa je taj uzorak odabrao i za utakmicu protiv Kopera, u kojoj je od prve minute na klupi ostavio samo Luku Stojkovića. Umjesto njega na poziciji "osmice" je opet od prve minute zaigrao Gabriel Vidović, a ta je odluka, vrlo vjerojatno, vođena razmišljanjem da će to biti (privremeno) rješenje za bitke protiv Thuna u kvalifikacijama u kojima Stojković ne može igrati zbog crvenog kartona.

Oršić iznimno motiviran i željan igre za Dinamo

Navijači su na predstavljanju momčadi najvećim ovacijama dočekali igrača s brojem 99, Mislava Oršića, koji se nakon gotovo četiri godine ponovno vratio u plavi dres na Maksimiru. Klupska legenda djelovala je iznimno motivirano i željno igre. Stalno se nudila, tražila loptu, ulazila u prostor i stvarala prijetnju protivničkoj obrani.

Dinamu trebalo 45 minuta za uigravanje ofenzivne moći

Šesnaest postignutih golova u tri pripremne utakmice statistika je koja ulijeva strahopoštovanje i veseli sve navijače Dinama. Dinamov napadački stroj djeluje moćno i uigrano, a raznovrsnost strijelaca Beljo, Stojković i Topić protiv Kopera pokazuje širinu napadačkog arsenala. Ipak, utakmica protiv Slovenaca otkrila je i drugu stranu medalje. Prvo poluvrijeme završilo je rezultatom 0-0, unatoč potpunoj dominaciji Plavih i nizu stvorenih prilika. Već u prvim minutama Dion Drena Beljo našao se u mat-situaciji, ali se spetljao u ključnom trenutku, što se može pripisati "teškim nogama" od napornih treninga. Najbliže pogotku bio je Alžirac Monsef Bakrar, koji je prvo sjajnim volejem testirao reflekse gostujućeg vratara, da bi potom u 18. minuti pogodio i stativu. Mislav Oršić je također bio aktivan, ali je lopta u jednoj izglednoj situaciji zapela pod njegovom kopačkom. Ta neefikasnost u prvom dijelu igre jasan je pokazatelj da, unatoč visokom posjedu i pritisku, momčadi ponekad nedostaje mirnoće u završnici. Otpor Kopera slomljen je tek na samom početku drugog dijela, majstorijom Belje koji je nakon proigravanja Mihe Zajca "tunelom" izbacio čuvara i rutinski poentirao. Upravo je taj trenutak individualne kvalitete otvorio utakmicu i doveo do kasnije golijade, no Kovačević će zasigurno analizirati zašto je njegovoj momčadi trebalo cijelo poluvrijeme da materijalizira terensku nadmoć. Protiv jačih suparnika u Europi, takvi promašaji mogu biti skupi.

Treba bolje uigrati obranu i podići koncentraciju

Do utakmice s Koperom, Dinamova obrana na pripremama djelovala je besprijekorno, sačuvavši mrežu netaknutom protiv Radomlja i Brinja. Međutim, dvoboj na Maksimiru donio je i prve primljene pogotke, koji služe kao pravovremeno upozorenje. Oba gola pala su u završnici utakmice, u trenucima kada je pobjednik već bio odlučen i kada je došlo do vidljivog pada koncentracije. Prvi pogodak u 82. minuti stigao je nakon pogreške Raula Torrentea, koju je iskoristio Kamil Manseri. Drugi gol, u 90. minuti, bio je posljedica još jedne slabe reakcije cijele obrambene linije, koju je jedna dobra duga lopta Slovenaca izbacila potpuno iz linije. Benjamin Adrović našao sam nakon toga sam pred Ivanom Nevistićem i lako ga svladao. Iako se radi o prijateljskoj utakmici u kojoj je trener Kovačević dao priliku velikom broju igrača i isprobao različite stoperske parove (Galešić, Dominguez, kasnije Torrente i Živković), ovakvi propusti signal su za oprez. Europske utakmice ne praštaju ni najmanje opuštanje, a protivnik poput Thuna, koji će igrati na umjetnoj travi i biti iznimno motiviran, znat će kazniti svaku dekoncentraciju. Stoga je pred Dinamovim stručnim stožerom zadatak da do prve službene utakmice dodatno zategne obrambene vijke i osigura da se ovakve situacije ne ponavljaju.