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PREMINUO U BOLNICI /

Policija objavila što se zbivalo prije nesreće kod Dubrovnika: Mladić udario u stup pa zid i završio u moru

Policija objavila što se zbivalo prije nesreće kod Dubrovnika: Mladić udario u stup pa zid i završio u moru
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Foto: ilustracija: Tomislav Miletic/PIXSELL/Ilustracija

Policija je potvrdila da su mladića na motociklu pokušali zaustaviti prije nesreće, no on se oglušio na to

28.7.2026.
12:15
Dunja Stanković
ilustracija: Tomislav Miletic/PIXSELL/Ilustracija
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Dubrovačko-neretvanska policija objavila je detalje jučerašnje prometne nesreće u kojoj je poginuo mladi motociklist (20), otkrivši da mladić nije imao vozačku te da se oglušio kada ga je policija pokušala zaustaviti. 

Naime, nesreća se dogodila u 17.50 sati na području Mokošice. Do tragedije je došlo kada je motociklist u desnom zavoju ulice Gorava u mjestu Donje Obuljeno izgubio kontrolu zbog neprilagođene brzine i pao na kolnik, a onda u nekontroliranom klizanju udario u betonski stup pa kameni zid. Naposljetku je motociklom pao u more na dubinu od oko pola metra, izvijestila je policija. 

Teško ozlijeđeni mladić prebačen je u dubrovačku bolnicu gdje je kasnije preminuo. 

Policija ga pokušala zaustaviti

Policija je potvrdila da su mladića na motociklu pokušali zaustaviti prije nesreće, no on se oglušio na to.

"Policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije 'Kobre' pokušali su zaustaviti spomenuti motocikl bez registarskih oznaka te ga u jednom trenutku zaobišli u namjeri zaustavljanja, ali se motociklist nije zaustavio već je velikom brzinom nastavio kretanje", naveli su. 

Uz to su naglasiti kako "ni u jednom trenutku nisu poduzeli mjere progona za motociklom, niti su u ijednom trenutku koristili zvučne ili svjetlosne signale". 

Stradali mladić nije imao vozačku dozvolu za motocikl, koji također nije bio registriran. Ranije je više puta sankcioniran zbog najtežih prometnih prekršaja. 

DubrovnikPrometna NesrećaMotociklistPolicija
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