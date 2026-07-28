Mladić na motociklu bježao od policije pa sletio u rijeku kraj Dubrovnika i poginuo

MONSTRUMU SE SUDI /
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Nesreća se dogodila dok je mladić na motociklu bježao od policijskog presretača, a prilikom bijega je pao u rijeku i poginuo
Motociklist je poginuo u Donjem Obuljenom kraj Dubrovnika, potvrdili su za Dubrovački dnevnik iz PU dubrovačko-neretvanske.
Prema prvim informacijama nesreća se dogodila dok je mladić na motociklu bježao od policijskog presretača, a prilikom bijega je pao u rijeku i poginuo.
Očevid je u tijeku.