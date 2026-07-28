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TRAGEDIJA /

Mladić na motociklu bježao od policije pa sletio u rijeku kraj Dubrovnika i poginuo

Mladić na motociklu bježao od policije pa sletio u rijeku kraj Dubrovnika i poginuo
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Foto: ilustracija: Luka Antunac/PIXSELL

Nesreća se dogodila dok je mladić na motociklu bježao od policijskog presretača, a prilikom bijega je pao u rijeku i poginuo

28.7.2026.
7:11
Tajana Gvardiol
ilustracija: Luka Antunac/PIXSELL
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Motociklist je poginuo u Donjem Obuljenom kraj Dubrovnika, potvrdili su za Dubrovački dnevnik iz PU dubrovačko-neretvanske. 

Prema prvim informacijama nesreća se dogodila dok je mladić na motociklu bježao od policijskog presretača, a prilikom bijega je pao u rijeku i poginuo. 

Očevid je u tijeku. 

Pu Dubrovačko-neretvanskaNesrećaMotociklistDubrovnik
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