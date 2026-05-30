Belma Džomba vodi nas na nezaboravnu avanturu kroz Namibiju: ‘Djeca su nas nadmašila hrabrošću’

Belma Džomba (41), bivše lice RTL-a, publici je poznata po voditeljskim ulogama u emisijama Večera za 5 i Pobijedi Šolu. Nakon kratkog povratka na male ekrane i posvećenosti obitelji, Belma je odlučila napraviti karijerni zaokret i danas je ravnateljica Centra kulture Kostrena, gdje se bavi razvojem lokalne zajednice. Upravo ta strast za novim iskustvima i istraživanjem dovela ju je s obitelji na daleko putovanje u Namibiju.

Tijekom gotovo 2500 pređenih kilometara kroz pustinje, safarije i obalne krajolike, Belma, suprug i njihove dvije kćeri doživjeli su nezaboravne trenutke u prirodi, susrete s lokalnim stanovništvom i divljim životinjama. U razgovoru za Net.hr otkriva što ih je najviše fasciniralo i kako je ovo obiteljsko putovanje oblikovalo njihova iskustva i zajedničke uspomene.

Kako ste odabrali baš Namibiju i što vas je najviše privuklo toj destinaciji?

Namibija nas je privukla upravo zato što je potpuno drugačija od svega što smo do sada doživjeli. Tražili smo destinaciju koja nije klasičan turistički odmor, nego iskustvo koje će nas sve malo “izvući” iz svakodnevice i povezati kao obitelj i prijatelje. Putovali smo u zatvorenoj grupi s našim najbližim prijateljima i to je cijelom putovanju dalo posebnu dimenziju. Prošli smo gotovo 2500 kilometara kroz nevjerojatne krajolike – od pustinja i dina do safarija i oceana – i stvarno smo imali osjećaj da istražujemo neki drugi planet. Namibija nije destinacija koju samo posjetiš, nego je doživiš svim osjetilima.

Foto: Privatna arhiva

Čini se kako je ovo bilo pravo obiteljsko putovanje. Kako su djeca reagirala na tako dalek i potpuno drugačiji kraj svijeta?

Naša djeca putuju s nama doslovno od rođenja i nikada ih nismo isključivali iz putovanja jer vjerujemo da upravo kroz takva iskustva najviše uče o svijetu, ljudima i različitim kulturama. Ovo putovanje im je bilo posebno zanimljivo upravo zato što je bilo potpuno drugačije od svega što su do sada doživjeli. Afrika ih je fascinirala na svakom koraku – od divljih životinja i beskrajne prirode do života bez stalnog interneta i uobičajenih sadržaja na koje smo svi navikli.

Foto: Privatna arhiva

Je li vam bilo izazovno organizirati tako dugo putovanje s djecom i što vam je bilo najvažnije kod planiranja?

Naravno da takvo putovanje traži dobru organizaciju, pogotovo kada putujete s djecom i u većoj grupi. Ono što nam je puno olakšalo cijelo iskustvo jest činjenica da smo putovali organizirano, s vodičem koji je prema našim željama i interesima kreirao cijelu grupu i koncept putovanja. To nam je bilo jako važno jer smo željeli aktivan odmor, istraživanje i autentično iskustvo, ali istovremeno osjećaj sigurnosti i dobre organizacije, posebno zbog djece. Prošli smo više od 2500 kilometara kroz Namibiju i upravo zahvaljujući dobro isplaniranoj ruti mogli smo bez stresa uživati u svakom dijelu putovanja. Možda nam je najveći izazov zapravo bilo uskladiti školske obaveze djece, posebno jer je riječ o dužem putovanju tijekom školske godine. No, uz veliko razumijevanje i odličnu suradnju s ravnateljicom, školom, učiteljicama i profesorima, uspjeli smo unaprijed dogovoriti dinamiku izvršavanja svih preostalih obaveza i gradiva.

Foto: Privatna arhiva

Safari je mnogima prva asocijacija na Afriku - je li i vama bio “obavezna stanica” i kako ste se proveli? Jesu li djeca vidjela neku životinju koja ih je fascinirala?

Safari je definitivno bio jedan od vrhunaca putovanja i nešto što smo svi jedva čekali. Vidjeti životinje u njihovom prirodnom okruženju potpuno je drugačiji osjećaj od bilo kojeg zoološkog vrta ili dokumentarca. Najposebniji trenuci bili su kada smo gotovo u tišini promatrali slonove, lavove ili nosoroge, svjesni koliko je priroda tamo moćna i divlja. Djecu su posebno fascinirale žirafe i slonovi, ali mislim da su svi ostali bez riječi kada smo prvi put vidjeli nosoroga u vrtu našeg restorana kako nesmetano šeće i jede. Taj osjećaj se ne može opisati fotografijama.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Jeste li tijekom putovanja imali priliku upoznati lokalno stanovništvo i njihov način života? Što vas je najviše fasciniralo kod tamošnje kulture?

Da, i upravo su ti susreti ono što Namibiju čini toliko posebnom. Posjet Himba selu bio je jedno od najemotivnijih iskustava cijelog putovanja. Imati priliku upoznati njihovu kulturu, način života, odnos prema zajednici i prirodi bilo je nevjerojatno vrijedno iskustvo, posebno za djecu. Fascinirala nas je njihova jednostavnost, dostojanstvo i povezanost s tradicijom. U svijetu u kojem svi stalno negdje žurimo, tamo smo prvi put nakon dugo vremena osjetili koliko malo zapravo treba za osjećaj mira i pripadnosti.

Foto: Privatna arhiva

Afriku mnogi pamte i po specifičnoj hrani - jeste li isprobali neke lokalne specijalitete i tko je bio najhrabriji kad je riječ o novim okusima?

Naravno da smo isprobavali lokalnu hranu jer smatram da je i to dio upoznavanja zemlje i kulture. Tijekom putovanja probali smo zaista sve – od mesa divljih životinja do svježih kamenica iz Atlantskog oceana, koje su bile jedno od najugodnijih gastronomskih iznenađenja cijelog puta. Imali smo priliku kušati i vrlo autentična iskustva lokalnih plemena, pa čak i tradicionalne crve koje jedu pripadnici plemena. Djeca su nas opet iznenadila hrabrošću i otvorenošću prema novim okusima. Mislim da su ponekad bila spremnija isprobati nešto novo od odraslih.

Foto: Privatna arhiva

Nakon svega što ste doživjeli, što biste svima preporučili ako se odluče posjetiti Namibiju? Postoji li neki savjet koji biste voljeli da ste i sami znali prije puta?

Preporučila bih svima da ne pokušavaju “odraditi” Namibiju na brzinu. To je zemlja koja traži vrijeme i strpljenje. Najljepši dio nije samo destinacija nego put između. Savjetovala bih ljudima da budu spremni na puno vožnje, rano ustajanje i ponešto prašine, ali i na iskustvo koje će ih potpuno promijeniti. I možda najvažnije – manje planirati savršene fotografije, a više stvarno doživjeti trenutke.

Foto: Privatna arhiva

Jeste li iz Namibije ponijeli neki poseban suvenir ili uspomenu koja će vas uvijek podsjećati na to putovanje?

Najveći suvenir su nam zapravo zajedničke uspomene i osjećaj koji smo ponijeli sa sobom. Naravno, vratili smo se i s nekoliko ručno izrađenih predmeta iz Himba sela koji imaju posebnu emocionalnu vrijednost jer nas podsjećaju na ljude koje smo tamo upoznali. Ali iskreno, najvrjednije što smo donijeli kući su priče i iskustva koja ćemo prepričavati godinama.

Foto: Privatna arhiva

I za kraj, postoji li neki trenutak s ovog putovanja koji ćete posebno pamtiti?

Teško je izdvojiti samo jedan trenutak, ali mislim da ćemo svi zauvijek pamtiti večeri usred potpune tišine afričke prirode, pod nebom punim zvijezda, bez signala i distrakcija, samo mi, djeca i naši prijatelji. U tom trenutku shvatiš koliko su takva iskustva najveće bogatstvo. I naravno, susreti s divljim životinjama ostaju nešto što se ne zaboravlja cijeli život.