FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAMOZATAJNA LJEPOTICA /

Tko je supruga Eda Sheerana? Profesionalno igra hokej i vješto se skriva od očiju javnosti

Tko je supruga Eda Sheerana? Profesionalno igra hokej i vješto se skriva od očiju javnosti
Foto: Xpde
Cherry Seaborn je britanska profesionalna hokejašica rođena 6. svibnja 1992. godine u Framlinghamu.
1 /15
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Cherry Seaborn (33), britanska hokejašica rođena 1992. godine u Engleskoj, bila je član engleske reprezentacije i igrala za sveučilišni tim Duke u SAD-u. Poznata je kao supruga pjevača Eda Sheerana (34), s kojim je u braku od 2019. godine. Par ima dvoje djece, a Cherry se povukla iz medija kako bi se posvetila obitelji. Osim toga, angažirana je u humanitarnim akcijama, a poznata je po svojoj skromnosti i izbjegavanju medijske pažnje.

15.1.2026.
5:59
Lea Obelić
Xpde
Ed SheeranCherry Seaborn
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAMOZATAJNA LJEPOTICA /
Tko je supruga Eda Sheerana? Profesionalno igra hokej i vješto se skriva od očiju javnosti