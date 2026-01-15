Tko je supruga Eda Sheerana? Profesionalno igra hokej i vješto se skriva od očiju javnosti

Cherry Seaborn (33), britanska hokejašica rođena 1992. godine u Engleskoj, bila je član engleske reprezentacije i igrala za sveučilišni tim Duke u SAD-u. Poznata je kao supruga pjevača Eda Sheerana (34), s kojim je u braku od 2019. godine. Par ima dvoje djece, a Cherry se povukla iz medija kako bi se posvetila obitelji. Osim toga, angažirana je u humanitarnim akcijama, a poznata je po svojoj skromnosti i izbjegavanju medijske pažnje.