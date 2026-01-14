Kramarić niti jedan gol nije ovako ludo proslavio! Nijemci: 'O moj Bože! Što radi ovaj tip?!'

Andrej Kramarić odigrao je utakmicu za pamćenje u 17. kolu Bundeslige, u domaćoj pobjedi svog Hoffenheima 5:1 protiv Borussije Monchengladbach.

Popularni Krama je zabio hat-trick već u prvom poluvremenu, od 22. do 49. minute, a ovo mu je bio 302. nastup u Bundesligi čime je srušio rekord Zvonimira Solde i postao Hrvat s najviše utakmica u njemačkoj eliti.

Kramarić je svoj show počeo pogotkom s bijele točke u 22. minuti, a osim toga postigao je još dva pogotak i time upisao hat-trick. Treći pogodak je pravo remek-djelo, pogledajte ga OVDJE.

Hoffenheim je Kramarićevu golčinu na X-u ispratio objavom u kojoj je pisalo: "O moj Bože, o moj Bože, o moj Bože."

OH MEIN GOTT.

OH MEIN GOTT. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 14, 2026

Uz to, objavili su njegovu fotografiju uz opis: "Ovo više nije normalno. Što radi ovaj tip, molim vas?"

Das ist doch nicht mehr normal.



Was macht der Typ bitte?! pic.twitter.com/4r69NEvwd5 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 14, 2026

Ovime je Kramarić dodatno podebljao učinak u dresu Hoffenheima, za koji od dolaska 2016. godine ima 150 golova i 71 asistenciju, status klupske legende odavno je neupitan.

Ove sezone upisao je 18 nastupa uz pet pogodaka i pet asistencija, a ugovor mu istječe na kraju sezone.

Dosadašnji rekorder Zvonimir Soldo ostao je upamćen kao simbol Stuttgarta. U Njemačku je stigao 1996. godine nakon Intera iz Zaprešića i Dinama te je deset godina bio standardan član Stuttgarta. Za hrvatsku reprezentaciju skupio je 61 nastup i bio jedan od ključnih igrača u pohodu na broncu na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

Kramarić će na Svjetskom prvenstvu proslaviti svoj 35. rođendan, no bude li u ovakvoj formi bit će sigurno jedan od najboljih napadača na turniru. U moru loših vijesti nakon ozljeda Kovačića, Gvardiola, a i Stanišića, Zlatko Dalić je zasigurno nasmijan jer zna da na Kramu uvijek može računati.