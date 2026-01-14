Od vjenčanja na Karibima do razvoda na špici: Ovako su Vlatka i Dikan izgovorili sudbonosno 'da'

Prije točno 20 godina, 14. siječnja 2006. godine, uz zalazak sunca, na rajskim Karibima, sudbonosno 'da' su izgovorili Vlatka Pokos (55) i Josip Radeljak Dikan (82). Brak pjevačice i 27 godina starijeg poduzetnika je trajao manje od dvije godine, a završio je s puno ružnih riječi i Vlatkinom prijavom supruga za obiteljsko nasilje. Nakon što su se prepirali po medijima cijela priča je završila na sudu, a Vlatka je kasnije napisala i knjigu u kojoj je pisala o braku s Radeljakom.