FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIJE 20 GODINA /

Od vjenčanja na Karibima do razvoda na špici: Ovako su Vlatka i Dikan izgovorili sudbonosno 'da'

Od vjenčanja na Karibima do razvoda na špici: Ovako su Vlatka i Dikan izgovorili sudbonosno 'da'
Foto: Davor Puklavec/pixsell
Prije točno 20 godina, 14. siječnja 2006. godine, uz zalazak sunca, na rajskim Karibima, sudbonosno 'da' su izgovorili Vlatka Pokos (55) i Josip Radeljak Dikan (82).
1 /19
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prije točno 20 godina, 14. siječnja 2006. godine, uz zalazak sunca, na rajskim Karibima, sudbonosno 'da' su izgovorili Vlatka Pokos (55) i Josip Radeljak Dikan (82). Brak pjevačice i 27 godina starijeg poduzetnika je trajao manje od dvije godine, a završio je s puno ružnih riječi i Vlatkinom prijavom supruga za obiteljsko nasilje. Nakon što su se prepirali po medijima cijela priča je završila na sudu, a Vlatka je kasnije napisala i knjigu u kojoj je pisala o braku s Radeljakom.

14.1.2026.
11:29
Hot.hr
Davor Puklavec/pixsell
Vlatka PokosJosip Radeljak Dikan
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRIJE 20 GODINA /
Od vjenčanja na Karibima do razvoda na špici: Ovako su Vlatka i Dikan izgovorili sudbonosno 'da'