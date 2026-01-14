Rihanna nikad bolje nije izgledala: Trudnoća ne mora značiti odricanje od stila

Rihanna (37), svjetska glazbena zvijezda, poduzetnica i modna ikona, u rujnu 2025. godine rodila je treće dijete i svoju prvu kćer Rocki Irish Mayers, koju je dobila s partnerom A$AP Rockyjem (37), američkim reperom i producentom.

Par već ima dvojicu sinova – RZA Athelstona Mayersa, rođenog 2022., i Riota Rosea Mayersa, rođenog 2023. Tijekom svih trudnoća, ali i nakon poroda, Rihanna je ostala vjerna svom prepoznatljivom modnom izričaju, pokazujući da majčinstvo i stil kod nje idu ruku pod ruku.

Bez obzira na trudnički trbuh ili nove životne uloge, svaki njezin izlazak potvrđuje da je i dalje jedna od najupečatljivijih modnih ikona današnjice.