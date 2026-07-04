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Vjenčali se Taylor Swift i Travis Kelce: Ceremoniju je vodio poznati komičar

Vjenčali se Taylor Swift i Travis Kelce: Ceremoniju je vodio poznati komičar
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Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Profimedia

Par je u četvrtak, putem publicista, rekao da su ovog tjedna donirali 26 milijuna dolara za nekoliko dobrotvornih organizacija u gradu i drugdje

4.7.2026.
7:32
Hina
CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Profimedia
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Neizvjesnost je prekinuta u petak - glazbena megazvijezda Taylor Swift i proslavljeni NFL igrač iz Kansas City Chiefsa Travis Kelce vjenčali su se i to proslavili u Madison Square Gardenu u New Yorku uz nazočnost mnogobrojnih zvijezda i svijeta zabave i sporta.  

Vjenčali se Taylor Swift i Travis Kelce: Ceremoniju je vodio poznati komičar
Foto: Profimedia

"JUST&T MARRIED" ("Upravo vjenčani", uz dodatak početnih slova imena mladenaca) bljesnulo je na velikim ekranima na vanjskoj strani sportske arene na Manhattanu, a ubrzo je potom i publicistica pjevačice poslala službeno priopćenje kojom je potvrđeno da su Taylor Swift i Travis Kelce ozakonili svoju trogodišnju ljubavnu vezu.

Vjenčali se Taylor Swift i Travis Kelce: Ceremoniju je vodio poznati komičar
Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Profimedia

Komičar Adam Sandler vodio je ceremoniju, navodi se u objavi publicistice poslane putem e-pošte pod naslovom "Taylor Swift i Travis Kelce vjenčani su!".

U prioćenju je Sandler opisan kao prijatelj para. Taylorin brat Austin bio je "njen svjedok", a Travisov kum je bio njegov brat Jason, umirovljeni NFL igrač.

Navedeno je i da su mladenka i mladoženja nosili odjevne kombinacije koje je kreirao Christian Dior.

Mnogobrojne zvijezde, uključujući Jennifer Lopez, Eda Sheerana, Ethana Hawkea, Jimmyja Fallona i Abby Wambach, viđene su kako ulaze u Madison Square Garden.

Vjenčali se Taylor Swift i Travis Kelce: Ceremoniju je vodio poznati komičar
Foto: AARON JOSEFCZYK/UPI/Profimedia

Promatrači, uključujući i obožavatelje Taylor Swift, takozvane "Swifties", naprezali su se kako bi vidjeli slavne osobe na događaju nazvanom "Američko kraljevsko vjenčanje", održanom uz jake mjere sigurnosti na mjestu koje se nalazi na jednom od glavnih njujorških prometnih čvorišta.

Vjenčali se Taylor Swift i Travis Kelce: Ceremoniju je vodio poznati komičar
Foto: Profimedia

Američki mediji izvijestili su da je par planirao koktel za 1000 ljudi na početku dugog blagdanskog vikenda kada nacija slavi 250. obljetnicu Deklaracije o američkoj neovisnosti od britanske vlasti. Par je u četvrtak, putem publicista, rekao da su ovog tjedna donirali 26 milijuna dolara za nekoliko dobrotvornih organizacija u gradu i drugdje.

Taylor SwiftTravis KelceVjenčanje
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