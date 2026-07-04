Smirila jednog od najpoželjnijih nogometaša? Mbappé navodno ljubi plavušu o kojoj bruji Europa

Ester Expósito (26) jedna je od najpoznatijih mladih španjolskih glumica, a svjetsku slavu stekla je ulogom Carle Rosón u hit-seriji 'Elite'. Osim uspješne glumačke karijere, poznata je i kao modna ikona te jedna od najpraćenijih europskih zvijezda na društvenim mrežama. Posljednjih mjeseci često se nalazi u središtu medijske pozornosti zbog glasina o navodnoj vezi s francuskim nogometnim asom Kylianom Mbappéom (27), iako njih dvoje svoj odnos nikada nisu službeno potvrdili.