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FATALNA ŠPANJOLKA /

Smirila jednog od najpoželjnijih nogometaša? Mbappé navodno ljubi plavušu o kojoj bruji Europa

Smirila jednog od najpoželjnijih nogometaša? Mbappé navodno ljubi plavušu o kojoj bruji Europa
Foto: Arturo Holmes/Getty images/Profimedia
Španjolska glumica Ester Expósito (26) već godinama slovi za jedno od najprepoznatljivijih lica nove generacije europske kinematografije. Iako ju je svjetska publika upoznala kroz hit-seriju 'Elite', danas je njezina karijera mnogo više od jednog televizijskog uspjeha.
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Ester Expósito (26) jedna je od najpoznatijih mladih španjolskih glumica, a svjetsku slavu stekla je ulogom Carle Rosón u hit-seriji 'Elite'. Osim uspješne glumačke karijere, poznata je i kao modna ikona te jedna od najpraćenijih europskih zvijezda na društvenim mrežama. Posljednjih mjeseci često se nalazi u središtu medijske pozornosti zbog glasina o navodnoj vezi s francuskim nogometnim asom Kylianom Mbappéom (27), iako njih dvoje svoj odnos nikada nisu službeno potvrdili.

4.7.2026.
7:08
Hot.hr
GTRES/Shutterstock Editorial/Profimedia
Ester ExpositoKylian Mbappe
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