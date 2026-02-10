FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VJENČANJE GODINE /

Prije 13 godina naš je glumac oženio lijepu misicu: Među uzvanicima bila brojna poznata lica

Prije 13 godina naš je glumac oženio lijepu misicu: Među uzvanicima bila brojna poznata lica
Foto: Ivo Cagalj/pixsell
Jedno od omiljenih lica s malih ekrana, glumac Robert Kurbaša, posljednjih godina povukao se daleko od objektiva kamera i fotoaparata. No, svojedobno je privlačio veliku pažnju javnosti i medija, a ništa drugačije nije bilo ni za njegov najvažniji dan, vjenčanje sa suprugom Kristinom.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iako ga zadnjih godina nemamo priliku često vidjeti u javnosti, glumac Robert Kurbaša (48) svojedobno je bio jedno od omiljenih lica s malih ekrana, a mnogi se i danas sjećaju trenutka kad su mediji izvještavali o njegovom vjenčanju. Naime, prije točno 13 godina, u veljači 2013. godine, Robert je izrekao sudbonosno 'da' bivšoj Miss Universe Dalmacije Kristini Matković, a svečanom slavlju tada su prisustvovale i brojne poznate osobe iz domaćeg javnog života. Dvojac je i danas u sretnom braku kojeg su okrunili s troje djece, a kako je točno izgledalo njihovo vjenčanje pogledajte u našoj galeriji. 

10.2.2026.
8:30
Hot.hr
Ivo Cagalj/pixsell
Robert KurbasaVjenčanjeGlumac
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx