Prije 13 godina naš je glumac oženio lijepu misicu: Među uzvanicima bila brojna poznata lica

Iako ga zadnjih godina nemamo priliku često vidjeti u javnosti, glumac Robert Kurbaša (48) svojedobno je bio jedno od omiljenih lica s malih ekrana, a mnogi se i danas sjećaju trenutka kad su mediji izvještavali o njegovom vjenčanju. Naime, prije točno 13 godina, u veljači 2013. godine, Robert je izrekao sudbonosno 'da' bivšoj Miss Universe Dalmacije Kristini Matković, a svečanom slavlju tada su prisustvovale i brojne poznate osobe iz domaćeg javnog života. Dvojac je i danas u sretnom braku kojeg su okrunili s troje djece, a kako je točno izgledalo njihovo vjenčanje pogledajte u našoj galeriji.