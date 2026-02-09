Ovako to radi Mladen Grdović: Pogledajte atmosferu na proslavi 45. godina njegove karijere

Jedan od naših najznačajnijih izvođača dalmatinske i zabavne glazbe, Mladen Grdović (67), sinoć je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog proslavio svojih 45 godina karijere!

''Dobro mi došli moji ljudi! Pjevao sam na ovoj sceni i u ovoj dvorani od početka osamdesetih godina čak više od 200 puta. Uvijek se rado vraćam ovdje i s užitkom pjevam u Lisinskom'', istaknuo je sinoć Mladen Grdović. Popularni Zadranin publiku je proveo kroz sve etape svojih pjevačkih uspjeha, od dalmatinskih evergreena do njegovih najvećih hitova, a publika svih generacija je veći dio koncerta provela u pravoj euforiji, na nogama, pjevajući uglas svaku pjesmu.

Grdović je koncert otvorio uz pjesmu „Nije u šoldima sve“, pa nastavio nizati hitove „Evo mene moji ljudi“, „Sve za ljubav“, „Mama Maria“, „Tu je moj dom“, „Sveta zemlja Dalmatina“, „Dalmatinac sam“, „Ministar“, „Crveni Ferrari“, „Oči boje lavande“, „Tamo gdje sam rođen“, „Samo ti Dalmacijo“, „Košulja bila“ i mnoge druge. Uz klapu More, Mladenu su se na bini tijekom koncerta pridružili i drugi popularni gosti i njegovi prijatelji – Antonija Šola, Davor Borno i Duško Lokin, s kojima ga veže dugogodišnja suradnja, a koncert je vodio Branko Uvodić.

Razgaljeni Mladen Grdović sinoć je pjevao puna srca, a nije propustio spustiti se među svoje fanove i pjevati zajedno s publikom. U pratnji svog benda, Grupe Romantic, Grdović sinoć je još jednom pokazao zašto je kralj dalmatinske fešte i domaće zabavne glazbe, iza kojeg stoji višedesetljetni posvećeni pjevački i autorski rad u samom vrhu naše glazbene scene.

Zbog velikog zanimanja publike za njegov slavljenički koncert u Lisinskom, uz održani koncert, Grdović će u Lisinskom zafeštati još jednom, 7. travnja.