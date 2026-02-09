Kći Elona Muska okrenula leđa slavnom ocu i promijenila identitet: Evo kako danas izgleda

Vivian Jenna Wilson (21), kći jednog od najmoćnijih ljudi na svijetu, odlučila je okrenuti leđa slavnom prezimenu i započeti život izvan sjene Elona Muska (54). Promjena imena, rodnog identiteta i javni prekid odnosa s ocem izazvali su veliku pozornost svjetskih medija. Odlukom da se odrekne prezimena i obiteljskih veza, poslala je snažnu poruku o slobodi, neovisnosti i pravu na vlastiti život.