SAMOSTALNI PUT

Kći Elona Muska okrenula leđa slavnom ocu i promijenila identitet: Evo kako danas izgleda

Foto: Scott Kirkland/shutterstock Editorial/profimedia
Vivian Jenna Wilson američka je javna osoba poznata kao kći milijardera Elona Muska, ali i po odluci da se javno distancira od slavnog oca.
Vivian Jenna Wilson (21), kći jednog od najmoćnijih ljudi na svijetu, odlučila je okrenuti leđa slavnom prezimenu i započeti život izvan sjene Elona Muska (54). Promjena imena, rodnog identiteta i javni prekid odnosa s ocem izazvali su veliku pozornost svjetskih medija. Odlukom da se odrekne prezimena i obiteljskih veza, poslala je snažnu poruku o slobodi, neovisnosti i pravu na vlastiti život.

9.2.2026.
21:56
Hot.hr
Scott Kirkland/shutterstock Editorial/profimedia
Elon MuskKćer
