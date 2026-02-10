FREEMAIL
NEZABORAVNE VEZE /

Oni su inspirirali medije i obožavatelje: Prisjetite se IT parova koji su vladali Hollywoodom 90-ih

Oni su inspirirali medije i obožavatelje: Prisjetite se IT parova koji su vladali Hollywoodom 90-ih
Foto: Photoshot/avalon/profimedia
Tom Cruise i Nicole Kidman upoznali su se na snimanju filma 'Dani groma' i odmah postali jedan od najslavnijih parova Hollywooda. Brak je trajao od 1990. do 2001., a njihova veza bila je pod stalnim medijskim nadzorom. Zajedno su usvojili dvoje djece i često su se prikazivali kao glamurozni, savršeni par crvenog tepiha.
Devedesete su bile desetljeće nezaboravnih ljubavi i ikonskih parova koji su dominirali Hollywoodom i crvenim tepisima. Njihove veze bile su kombinacija glamura, strasti i medijske pažnje, često idealizirane i pomalo mitologizirane. Neki od tih parova ostali su simbol romanse tog vremena, dok su njihove priče i danas inspiracija za tabloide i fanove. 

U galeriji pogledajte koji su bili najpoznatiji 'IT parovi' 90-ih 

