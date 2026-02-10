Dao je bogatstvo kako bi od njega napravili visokog muškarca: Proživio je pakao, i nije mu dosta
Hugo Ramirez, odvjetnik iz Miamija, donio je odluku koja je šokirala mnoge i pokrenula globalnu raspravu o muškim standardima ljepote i pritisku uspjeha. Nije bio zadovoljan svojom visinom od 175 centimetara, koju mnogi smatraju prosječnom. Zato je platio više od 70.000 eura za bolnu i kontroverznu operaciju produljenja nogu kako bi dosegao visinu od 185 centimetara. No, ni to mu nije dovoljno, jer već planira drugi zahvat kojim želi narasti do, kako kaže, "savršenih" 190 centimetara.