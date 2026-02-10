FREEMAIL
'GOSPODIN SAVRŠENI' /

Divlja ruža izaziva nesuglasice: 'Žao mi je, mislim da ćeš morati čekati drugu priliku'

Divlja ruža izaziva nesuglasice: 'Žao mi je, mislim da ćeš morati čekati drugu priliku'
Foto: Rtl

Gospoda Savršeni oduševili djevojke svojim iznenađenjem

10.2.2026.
11:46
Hot.hr
Rtl
Dok divlje ruže još prijete, Gospoda Savršeni Petar i Karlo odlučili su, umjesto pisama, osobno pozvati djevojke na spoj. To je izazvalo opće oduševljenje kandidatkinja pete sezone najkomentiranijeg showa - 'Gospodin Savršeni' - koji pratite od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo, sedam dana prije svih. 

Foto: Rtl

Jedno lice za Gospodu Savršene - drugo kad odu?

"Mi smo pripremili nešto posebno za vas", kaže Petar, a Karlo dodaje: "Odlučili smo osobno doći i pozvati vas na spoj." Petar je odlučio pozvati Mašu, a Karlo Anastasiju. "Presretna sam i nadala sam se tome", iskreno će Anastasija. No planove Gospode Savršenih i njihovih sretnih odabranica odlučile su pomrsiti divlje ruže: "Mašo, žao mi je mislim da ćeš morati čekati drugu priliku." 

Foto: Rtl

"Ja se ne ljutim. Ja sam malo tužna. Ne brini se, očekivala sam to", kaže Maša, a Petru se jako sviđa njezina reakcija: "Jako lijepo od tebe Mašo. Drago mi je da si ovako reagirala." No ono što se u početku činilo kao sportsko prihvaćanje preotimanja spoja, ubrzo se pretvorilo u veliku raspravu i nesuglasice među djevojkama. Ali - tek nakon što su Petar i Karlo napustili vilu. 

Foto: Rtl

Tko se ponaša drukčije pred Gospodom Savršenima, pogledajte odmah u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' na platformi Voyo, tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, 'Gospodina Savršenog' pratite od 21.15 na RTL-u.

Pogledajte video: Malo tko priča o Super Bowlu, pravi pobjednik je Bad Bunny: Uf, kako je naživcirao Trumpa

Gospodin SavrseniGospodin Savršeni 2026VoyoNova SezonaPetar RašićMarko VargekKarlo Godec
