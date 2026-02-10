Insajderi objavili plan za rušenje HDZ-a: 'Zoki će biti premijer. On je kao aždaja...'

Odluči li se na njih izaći sa svojom neovisnom listom, hrvatski predsjednik Zoran Milanović može presudno utjecati na nadolazeće parlamentarne izbore, osigurati parlamentarnu većinu koaliciji SDP-a i Možemo! te čak i postati sljedeći hrvatski premijer, procjenjuju izvori bliski vrhu SDP-a, ali i onih iz HDZ-a, prema pisanju Nacionala.

Prema tvrdnji izvora, u krugovima bliskim vrhu SDP-a već se rade konkretni izračuni koliki bi postotak nezavisna Milanovićeva lista mogla osvojiti i iz koje bi ih biračke baze mogla "otkinuti".

"Na parlamentarnim izborima 2028. mogla bi se pojaviti Zoranova lista, koja će odlučivati o pobjedniku tih izbora, a u tom slučaju premijer neće biti ni Siniša Hajdaš Dončić ni Tomislav Tomašević, nego Zoran Milanović“, kazao je za Nacional visoki izvor blizak vrhu SDP-a.

Kalkulacija glasova

Prema nekim procjenama, njegova lista mogla bi osvojiti između 10 i 13 posto glasova. Ako se tome doda procijenjenih 23 posto glasova SDP-a i oko 13 posto glasova Možemo, dolazi se do najmanje 46 posto ukupnih glasova, što bi po D’Hondtovoj metodi tako udruženim političkim opcijama osiguralo najmanje 75 saborskih zastupnika.

"Ako dobije najmanje 13 posto, Zoki će biti premijer, jer on ih sve pojede za doručak. Poznajem ga dobro, Zoki se zna fokusirati kad treba, on je kao aždaja“, dodaje izvor.

Ako se odluči kandidirati za premijera, Milanović bi morao skoro godinu i pol prije kraja mandata odstupiti s predsjedničke funkcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Sprema li se velika koalicija na ljevici? Bauk odgovorio na pitanje o angažmanu Milanovića na izborima