Otkud bivši Plenkovićev ministar na neslavnoj listi? Gjenero: 'On je napravio nešto strašno'

Tko su danas političari koje građani percipiraju najnegativnije i zašto se ta percepcija mijenja iz mjeseca u mjesec?

Najnoviji rezultati istraživanja Crodemoskopa javnog mnijenja pokazuju zanimljive pomake na ljestvici nepopularnosti — dok jedni političari bilježe rast negativnog dojma zbog veće izloženosti u javnosti i konkretnih odluka, drugima se negativni publicitet smanjuje čim se povuku iz fokusa. Zaključak je to politologa Davora Gjenera, koji je za net.hr komentirao koliko se "imidž" političara promijenio posljednja dva mjeseca otkako su u javnosti uzavreli stavovi ponajviše oko odnosa prema koncertu Marka Perkovića Thompsona i dočeku brončanih rukometaša.

Podsjetimo, najnoviji Crodemoskop pokazao je da prema javnom mišljenju percepciju najnegativnijeg političara i dalje ima premijer Andrej Plenković. Negativno ga doživljava četiri posto više ispitanika — ili njih 36,5 posto — u odnosu na prosinac, kada je to bilo 32,9 posto.

U tom periodu doživljaj najnegativnijeg političara utrostručio se za zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i 14 posto ispitanika smatra ga najnegativnijim političarom. Tomašević je tako prvi put isplivao na drugo mjesto najnegativnijeg političara. Usporedbe radi, u prosincu je to mislilo 5,4 posto ispitanika.

Predsjednik Zoran Milanović tako je kliznuo na treće mjesto, kojeg najnegativnijim percipira 8,1 posto, dok je u prosincu to mislilo 8,3 posto.

Za Gjenera je jasno — tko više priča, taj je negativniji, tko više šuti — manje je negativan.

Dok ne govori, Milanoviću publicitet čak raste

"Radi se samo o pitanju koliko je tko u javnosti i najbolje se to vidi kod predsjednika Milanovića. Redovito, dok on ne govori i ne nastupa, negativni publicitet mu pada, a pozitivni čak i raste. U vezi dočeka je tako samo jednom progovorio pa onda vrlo brzo zašutio. Premijer Plenković je najviše izložen javnosti, uz njega se vežu sve ključne odluke i normalno je da je on percipiran kao najnegativniji", smatra Gjenero.

Rast negativne percepcije Tomaševića posljedica je, kaže, njegova pokušaja zabrane nastupa Thompsona na trgu.

"Preko toga je došao u fokus javnosti i automatski je preuzeo dio negativnog publiciteta. Kad ste manje izloženi, onda je i negativni publicitet manji", smatra.

'Odium prema Berošu veći'

Zanimljivo je da je u Top 10 najnegativnijih političara i dalje bivši ministar Vili Beroš, iako odavno više nije u politici. Gjenero kaže da je Beroš napravio nešto što je "jednostavno strašno".

"I ne treba čuditi da će on još neko vrijeme biti u fokusu, pogotovo kad počne suđenje i kad se ponovno počne razgovarati o tome što je napravio. Beroš je ujedno jedan od ministara, koji su morali otići zbog povezanosti s rizikom korupcije, i najneugodniji je za premijera Plenkovića zato što je Beroš bio čovjek koji je došao u njegov tim i uživao je njegovo povjerenje. Odium prema Berošu je veći u odnosu na sve druge", smatra naš sugovornik.

Ipak, Gjenero ima dvojbi oko Milorada Pupovca i njegove konstante na listi percepcije najnegativnijih političara.

Gjenero: 'Za Pupovca mi nije jasno'

"Nikako mi nije jasno kako je u vrhu nepopularnosti Milorad Pupovac, čovjek koji vodi politiku konstitutivnog patriotizma srpske manjine i čovjek koji zapravo zaustavlja prelijevanje nacionalističkog populizma i 'srpskog svijeta' iz Srbije u Hrvatsku. On je zapravo zatvorio najveći dio prostora za prodor tog negativnog utjecaja na političko tijelo Srba u Hrvatskoj. U normalnim okolnostima ne bi mogao očekivati da takav čovjek bude izrazito popularan. U uvjetima niske političke kulture u Hrvatskoj njega se percipira kao negativca", ukazuje Gjenero.

Na ljestvici najnegativnijih političara Pupovac je prema posljednjem Crodemoskopu bio peti izbor s 2 posto — u prosincu je to bilo 6,2 posto.

S obzirom na to da to ukazuje da se negativna percepcija prema Pupovcu ipak smanjila, Gjenero kaže: "Ili je manje u javnosti. Onog momenta kad progovori nešto, automatski će mu se dignuti percepcija negativnosti jer niti u prethodnom razdoblju nije bilo nikakvog razloga da ga se percipira kao negativnog. To je jednostavno greška u političkoj kulturi."

POGLEDAJTE VIDEO Velike promjene u CRO Demoskopu! Evo tko je profitirao zbog Thompsona