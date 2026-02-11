FREEMAIL
TAKO JE /

Kuzmanović briljirao u povratku Bundeslige, pao moćni Flensburg

Kuzmanović briljirao u povratku Bundeslige, pao moćni Flensburg
Foto: Bildbyran/ddp Usa/profimedia

Tijekom sezone je prolazio kroz rezultatsku krizu i nakratko izgubio mjesto prvog vratara

11.2.2026.
14:05
Sportski.net
Bildbyran/ddp Usa/profimedia
Nakon stanke od mjesec i pol dana ponovno je krenula rukometna Bundesliga, a povratak je obilježio hrvatski vratar Dominik Kuzmanović. Osvajač europske bronce bio je jedan od ključnih igrača u velikoj pobjedi Gummersbacha protiv Flensburga, trenutačno drugoplasirane momčadi prvenstva i stalnog europskog pretendenta.

Domaćin je slavio 33:26, a Kuzmanović je upisao 14 obrana uz gotovo 38 posto uspješnosti. Nekoliko intervencija stiglo je u trenucima kada se susret lomio, čime je potpuno poremetio napad gostiju.

Iako je tijekom sezone prolazio kroz rezultatsku krizu i nakratko izgubio mjesto prvog vratara, čini se da se s reprezentativne akcije vratio u vrhunskoj formi. Gummersbach je ovom pobjedom potvrdio ambicije prema vrhu tablice i još jednom pokazao da je na domaćem parketu iznimno teško savladiv.

POGLEDAJTE VIDEO: Kuzmanović je heroj nacije: Ni Ban Jelačić nije ovoliko naudio Mađarima

