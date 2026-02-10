Legendarni Španjolac ipak neće u Zagreb: Potpisao za Bundesligaša u kojem je i naš vratar

Alex Dujshebaev napušta Kielce nakon 9 sezona u klubu. Tijekom Europskog prvenstva, pisalo se da bi Alex i njegov brat Daniel mogli doći u RK Zagreb, ali to se ipak neće dogoditi.

Alex je potpisao za Bundesligaša Gummersbach u kojem igra naš vratar Dominik Kuzmanović koji će uskoro napustiti Gummersbach i otići u Magdeburg. Ovim transferom Alex Dujshebaev ostavlja iza sebe oca i glavnog trenera, Talanta Dujshebaeva, ali i slijedi njegove stope preselivši se u Bundesligu. Krajem 1990-ih i početkom 2000-ih Talant je igrao za TuS N-Lübbecke i GWD Minden.

After 9 seasons in Kielce, Alex Dujshebaev will leave the club this summer. He has signed with VfL Gummersbach until 2029.



He leaves behind his father and head coach, Talant Dujshebaev - but also follows in his footsteps by moving to the Bundesliga. In the late 1990s and early… pic.twitter.com/jz5mc3bPUk — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) February 9, 2026

Gummersbach je šesti na ljestvici Bundeslige, a imaju ambicije za puno više što ovaj potpis i dokazuje. Dujshebaev je s Vardarom 2017. osvojio Ligu prvaka, a onda je prešao u Kielce gdje je šest godina u nizu osvojio poljsko prvenstvo.

