VELIKI TRANSFER /

Legendarni Španjolac ipak neće u Zagreb: Potpisao za Bundesligaša u kojem je i naš vratar

Foto: Beate Oma Dahle/afp/profimedia

Gummersbach je šesti na ljestvici Bundeslige, a imaju ambicije za puno više što ovaj potpis i dokazuje

10.2.2026.
17:06
Sportski.net
Beate Oma Dahle/afp/profimedia
Alex Dujshebaev napušta Kielce nakon 9 sezona u klubu. Tijekom Europskog prvenstva, pisalo se da bi Alex i njegov brat Daniel mogli doći u RK Zagreb, ali to se ipak neće dogoditi.

Alex je potpisao za Bundesligaša Gummersbach u kojem igra naš vratar Dominik Kuzmanović koji će uskoro napustiti Gummersbach i otići u Magdeburg. Ovim transferom Alex Dujshebaev ostavlja iza sebe oca i glavnog trenera, Talanta Dujshebaeva, ali i slijedi njegove stope preselivši se u Bundesligu. Krajem 1990-ih i početkom 2000-ih Talant je igrao za TuS N-Lübbecke i GWD Minden.

 

 

Gummersbach je šesti na ljestvici Bundeslige, a imaju ambicije za puno više što ovaj potpis i dokazuje. Dujshebaev je s Vardarom 2017. osvojio Ligu prvaka, a onda je prešao u Kielce gdje je šest godina u nizu osvojio poljsko prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Brončanim junacima u Banskim dvorima premijer Plenković osobno čestitao

GummersbachKielceRk Zagreb
