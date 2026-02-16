Tradicija duga 250 godina okupila jahače u Babinoj Gredi: Ovdje je veza Šokaca i konja neraskidiva

'ŽIVIMO TO!' /

Vodimo vas na nešto drukčiju verziju maskiranja. Pokladno jahanje u Babinoj Gredi spomen je na čuvare granice od Turaka koji su, vraćajući se svojim kućama, jahali selima, a domaćini bi ih častili jelom i pićem. Uvjerili smo se koliko su to vjerno dočarali i danas.

Ova tradicija obilježava se punih 250 godina, a danas se okupilo 150 jahača. Što to znači jahačima, pitamo predsjednika konjogojstvene udruge Babina Greda Franju Gregorovića.

'Živimo za to. Godinu dana se pripremamo. Idemo s prijateljima kod njih u jahače da bi oni nama vratili gostoprimstvo i došli kod nas', rekao je.

Gregorović napominje da je veza Šokaca i konja neraskidiva životna veza. "Konj je prije svega u svoje vrijeme bio traktor. Onda je poslije toga to preraslo u ljubav, a danas drže ih samo ljudi iz ljubavi", poručio je. Više pogledajte u videu