FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SMIJALE SU SE' /

Epsteinova žrtva opisala napad u avionu: 'Bila sam užasnuta i prestravljena'

Najnoviji dokumenti istrage o osuđenom seksualnom predatoru Jeffreyju Epsteinu dodatno su pokazali koliko je raširena mreža zlostavljanja i silovanja mladih djevojaka.

O tome je za Sky News svjedočila i Epstieinova žrtva Juliette Bryant iz Cape Towna. Imala je 20 godina kada ju je Epstein silovao, što je nastavio raditi i tijekom još dvije godine - do 2004.

U razgovoru je opisala napad koji je doživjela u avionu, dok je ondje bila žena koja je radila za Epsteina i nabavljala mu cure za seksualno iskorištavanje.

"Smijale su se. Samo su se smijale. Bila sam užasnuta i prestravljena", rekla je Bryant. Više pogledajte u prilogu.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
15.2.2026.
21:03
RTL Danas
Jeffrey EpsteinSilovanjeSvjedocanstvo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx