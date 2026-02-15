Epsteinova žrtva opisala napad u avionu: 'Bila sam užasnuta i prestravljena'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'SMIJALE SU SE' /

Najnoviji dokumenti istrage o osuđenom seksualnom predatoru Jeffreyju Epsteinu dodatno su pokazali koliko je raširena mreža zlostavljanja i silovanja mladih djevojaka.

O tome je za Sky News svjedočila i Epstieinova žrtva Juliette Bryant iz Cape Towna. Imala je 20 godina kada ju je Epstein silovao, što je nastavio raditi i tijekom još dvije godine - do 2004.

U razgovoru je opisala napad koji je doživjela u avionu, dok je ondje bila žena koja je radila za Epsteina i nabavljala mu cure za seksualno iskorištavanje.

"Smijale su se. Samo su se smijale. Bila sam užasnuta i prestravljena", rekla je Bryant. Više pogledajte u prilogu.