Ispred HRT-a se okupili prosvjednici uoči Dore: Evo o čemu je riječ

'BOJKOT!' /

Uoči večerašnjeg finala Dore ispred zgrade Hrvatske radiotelevizije okupila se skupina prosvjednika iz Inicijativa za slobodnu Palestinu. Okupljeni pozivaju na bojkot Eurovizije zbog sudjelovanja Izraela na natjecanju. U svom javnom pozivu poručuju kako smatraju da Eurovizija nije politički neutralan zabavni program, nego manifestacija koja, prema njihovu stavu, služi za prikrivanje političkih problema kroz kulturu i zabavu. Tvrde da je odluka o nastupu Izraela, unatoč protivljenju dijela sudionika, politički motivirana i štetna, a ne potez u obranu umjetničke slobode.

Dodaju da kao građani i pretplatnici javne televizije imaju pravo izraziti neslaganje s odlukama koje, kako navode, povezuju javni servis s kršenjima ljudskih prava. Prosvjednici ističu da žele skrenuti pažnju na situaciju izvan pozornice i poručuju da neće šutjeti dok traje spektakl pod reflektorima. Najavili su i da očekuju dolazak još sudionika te da planiraju zajednički izvesti pjesme s porukama solidarnosti.