Večeras druga polufinalna večer Dore: Uskoro saznajemo tko će u finale
Večerašnje drugo polufinale odlučit će preostale finaliste, nakon čega će se u nedjelju saznati tko putuje u Beč predstavljati Hrvatsku...budite s nama
Nakon što je sinoć održana prva polufinalna večer Dore 2026., publika već s nestrpljenjem iščekuje drugo polufinale koje se emitira večeras u 20.15. U prvom krugu predstavilo se 12 izvođača, a osmero ih je izborilo mjesto u finalu: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, LELEK, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap. Natjecanje su tada napustili Jasmina Makota, Tony Sky, Fran Uccellini i Fenksta, dok će preostalih osam finalista biti poznato nakon večerašnjeg nastupa. Velika završnica zakazana je za nedjelju, 15. veljače.
Publika je prijenos prvog polufinala mogla pratiti i putem portala Net.hr, a kroz večer su gledatelje vodili Barbara Kolar, Duško Ćurlić, Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Pobjednik ovogodišnje Dore predstavljat će Hrvatsku na Natjecanju za pjesmu Eurovizije 2026 (Eurovision Song Contest 2026), čije će se finale održati 16. svibnja u Beču u dvorani Wiener Stadthalle.
U polufinalnim večerima Dore 2026. o prolasku odlučuje isključivo publika, zato svojim glasom možete podržati favorita i pomoći mu da izbori mjesto u završnici. U finale će se plasirati osam pjesama s najvećim brojem glasova, a redoslijed proglašenja finalista bit će nasumičan.
Show-program donosi poznate glasove
16.30 - Uz natjecateljske izvedbe, publiku i ove godine očekuje bogat revijalni dio s poznatim imenima domaće scene. U show-programu prve polufinalne večeri nastupa Danijela Martinović (54), jedina hrvatska pjevačica koja je dvaput predstavljala zemlju na Eurovision Song Contest. Prvi put nastupila je 1995. u Irskoj s grupom Magazin i opernom pjevačicom Lidija Horvat Dunjko s pjesmom Nostalgija, osvojivši šesto mjesto i donijevši Hrvatskoj prvi ulazak u eurovizijski Top 10. Tri godine poslije ponovno je nastupila samostalno s pjesmom Neka mi ne svane i u Birminghamu zauzela visoko peto mjesto.
Drugu polufinalnu večer, nakon što svih 12 natjecatelja izvede svoje pjesme, dodatno će zagrijati Luka Nižetić (42). On je na Dori sudjelovao pet puta, a posljednji put prošle godine s pjesmom Južina.
Finalnu večer otvorit će prošlogodišnji pobjednik Marko Bošnjak (22) u glazbeno-plesnom broju pod redateljskom palicom Igor Barberić. Uoči proglašenja pobjednika na pozornicu stižu Tonči Huljić i grupa Magazin, jedan od najdugovječnijih regionalnih sastava s gotovo pet desetljeća karijere. Na Dori su nastupili sedam puta, a Huljić se kao autor potpisuje na više od petnaest festivalskih pjesama. Prošle su godine s pjevačicom Lorena Bućan osvojili treće mjesto s pjesmom AaAaA, a u finalu Dore 2026 izvest će izbor svojih eurovizijskih i festivalskih uspješnica.
Tko nastupa u drugom polufinalu?
15.30 - U drugom polufinalu Dore 2026 nastupa također 12 izvođača, a njih osam plasirat će se u finale koje je na rasporedu u nedjelju, a o finalistima odlučuje publika glasovima.
Natjecatelji drugog polufinala su:
Ritam Noir – Profumi di mare
Irma – Ni traga
Gabrijel Ivić – Light Up
ZEVIN – My Mind
Ivan Sever – Crying Eyes
Lana Mandarić – Tama
Stela Rade – Nema te
DEVIN – Over Me
Kandžija – 3 ujutro
Marko Kutlić – Neotuđivo
Sergej – Scream
Lara Demarin – Mantra
Finalisti prvog polufinala
15.20 - U sinoćnjoj polufinalnoj večeri u finale se plasiralo osmero izvođača:
Lima Len – “Raketa”
Pulski glazbenik Alen Kozić stvara prepoznatljiv spoj modernog popa, trapa i mediteranskog ugođaja, a publiku je ranije osvojio singlom “Brajde”. Na pozornici Dore predstavio se energičnom pjesmom “Raketa”.
Ananda – “DORA”
Autorica i producentica Ananda Đuranović vratila se na natjecanje nakon prošlogodišnjeg nastupa, ostajući vjerna eksperimentalnom zvuku i žanrovskim fuzijama koje čine njezin autorski potpis.
Ema Bubić – “Vrijeme za nas”
Mlada riječanka pjeva od najranije dobi, a iskustvo je gradila kroz natjecanja, kazalište i glazbene projekte. Na Dori 2026 predstavila je emotivnu baladu “Vrijeme za nas”.
Noelle – “Uninterrupted”
Ivana Crnković iz Osijeka odrasla je u glazbeničkom okruženju te uspješno spaja ples, vizualni identitet i pop zvuk. Na natjecanju je izvela pjesmu “Uninterrupted”.
Alen Đuras – “From Ashes to Flame”
Trogirski pjevač afirmirao se u showu The Voice Hrvatska, nakon čega je izgradio karijeru prepoznatljivu po snažnoj interpretaciji i emotivnom pop izrazu.
Cold Snap – “MUCHO MACHO”
Varaždinski groove metal bend, aktivan od 2003., poznat je po intenzivnim nastupima i međunarodnim turnejama, a na Dori su ponudili žestoku pjesmu “MUCHO MACHO”.
ToMa – “Ledina”
Mladi izvođač čiji je album prvijenac brzo stekao popularnost na streaming servisima i radiju, potvrđujući ga kao jedno od istaknutijih imena nove generacije.
LELEK – “Andromeda”
Etno-pop sastav koji tradicijske motive uklapa u suvremenu produkciju ponovno je privukao pozornost originalnim zvukom i nastupom s pjesmom “Andromeda”.
Večerašnje drugo polufinale odlučit će preostale finaliste, nakon čega će se u nedjelju saznati tko putuje u Beč predstavljati Hrvatsku na eurovizijskoj pozornici.