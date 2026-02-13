Večeras druga polufinalna večer Dore: Uskoro saznajemo tko će u finale

Nakon što je sinoć održana prva polufinalna večer Dore 2026., publika već s nestrpljenjem iščekuje drugo polufinale koje se emitira večeras u 20.15. U prvom krugu predstavilo se 12 izvođača, a osmero ih je izborilo mjesto u finalu: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, LELEK, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap. Natjecanje su tada napustili Jasmina Makota, Tony Sky, Fran Uccellini i Fenksta, dok će preostalih osam finalista biti poznato nakon večerašnjeg nastupa. Velika završnica zakazana je za nedjelju, 15. veljače.

Publika je prijenos prvog polufinala mogla pratiti i putem portala Net.hr, a kroz večer su gledatelje vodili Barbara Kolar, Duško Ćurlić, Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Pobjednik ovogodišnje Dore predstavljat će Hrvatsku na Natjecanju za pjesmu Eurovizije 2026 (Eurovision Song Contest 2026), čije će se finale održati 16. svibnja u Beču u dvorani Wiener Stadthalle.

U polufinalnim večerima Dore 2026. o prolasku odlučuje isključivo publika, zato svojim glasom možete podržati favorita i pomoći mu da izbori mjesto u završnici. U finale će se plasirati osam pjesama s najvećim brojem glasova, a redoslijed proglašenja finalista bit će nasumičan.

Show-program donosi poznate glasove

16.30 - Uz natjecateljske izvedbe, publiku i ove godine očekuje bogat revijalni dio s poznatim imenima domaće scene. U show-programu prve polufinalne večeri nastupa Danijela Martinović (54), jedina hrvatska pjevačica koja je dvaput predstavljala zemlju na Eurovision Song Contest. Prvi put nastupila je 1995. u Irskoj s grupom Magazin i opernom pjevačicom Lidija Horvat Dunjko s pjesmom Nostalgija, osvojivši šesto mjesto i donijevši Hrvatskoj prvi ulazak u eurovizijski Top 10. Tri godine poslije ponovno je nastupila samostalno s pjesmom Neka mi ne svane i u Birminghamu zauzela visoko peto mjesto.

Drugu polufinalnu večer, nakon što svih 12 natjecatelja izvede svoje pjesme, dodatno će zagrijati Luka Nižetić (42). On je na Dori sudjelovao pet puta, a posljednji put prošle godine s pjesmom Južina.

Finalnu večer otvorit će prošlogodišnji pobjednik Marko Bošnjak (22) u glazbeno-plesnom broju pod redateljskom palicom Igor Barberić. Uoči proglašenja pobjednika na pozornicu stižu Tonči Huljić i grupa Magazin, jedan od najdugovječnijih regionalnih sastava s gotovo pet desetljeća karijere. Na Dori su nastupili sedam puta, a Huljić se kao autor potpisuje na više od petnaest festivalskih pjesama. Prošle su godine s pjevačicom Lorena Bućan osvojili treće mjesto s pjesmom AaAaA, a u finalu Dore 2026 izvest će izbor svojih eurovizijskih i festivalskih uspješnica.

Tko nastupa u drugom polufinalu?

15.30 - U drugom polufinalu Dore 2026 nastupa također 12 izvođača, a njih osam plasirat će se u finale koje je na rasporedu u nedjelju, a o finalistima odlučuje publika glasovima.

Natjecatelji drugog polufinala su:

Ritam Noir – Profumi di mare

Irma – Ni traga

Gabrijel Ivić – Light Up

ZEVIN – My Mind

Ivan Sever – Crying Eyes

Lana Mandarić – Tama

Stela Rade – Nema te

DEVIN – Over Me

Kandžija – 3 ujutro

Marko Kutlić – Neotuđivo

Sergej – Scream

Lara Demarin – Mantra

Finalisti prvog polufinala

15.20 - U sinoćnjoj polufinalnoj večeri u finale se plasiralo osmero izvođača:

Lima Len – “Raketa”

Pulski glazbenik Alen Kozić stvara prepoznatljiv spoj modernog popa, trapa i mediteranskog ugođaja, a publiku je ranije osvojio singlom “Brajde”. Na pozornici Dore predstavio se energičnom pjesmom “Raketa”.

Ananda – “DORA”

Autorica i producentica Ananda Đuranović vratila se na natjecanje nakon prošlogodišnjeg nastupa, ostajući vjerna eksperimentalnom zvuku i žanrovskim fuzijama koje čine njezin autorski potpis.

Ema Bubić – “Vrijeme za nas”

Mlada riječanka pjeva od najranije dobi, a iskustvo je gradila kroz natjecanja, kazalište i glazbene projekte. Na Dori 2026 predstavila je emotivnu baladu “Vrijeme za nas”.

Noelle – “Uninterrupted”

Ivana Crnković iz Osijeka odrasla je u glazbeničkom okruženju te uspješno spaja ples, vizualni identitet i pop zvuk. Na natjecanju je izvela pjesmu “Uninterrupted”.

Alen Đuras – “From Ashes to Flame”

Trogirski pjevač afirmirao se u showu The Voice Hrvatska, nakon čega je izgradio karijeru prepoznatljivu po snažnoj interpretaciji i emotivnom pop izrazu.

Cold Snap – “MUCHO MACHO”

Varaždinski groove metal bend, aktivan od 2003., poznat je po intenzivnim nastupima i međunarodnim turnejama, a na Dori su ponudili žestoku pjesmu “MUCHO MACHO”.

ToMa – “Ledina”

Mladi izvođač čiji je album prvijenac brzo stekao popularnost na streaming servisima i radiju, potvrđujući ga kao jedno od istaknutijih imena nove generacije.

LELEK – “Andromeda”

Etno-pop sastav koji tradicijske motive uklapa u suvremenu produkciju ponovno je privukao pozornost originalnim zvukom i nastupom s pjesmom “Andromeda”.

Večerašnje drugo polufinale odlučit će preostale finaliste, nakon čega će se u nedjelju saznati tko putuje u Beč predstavljati Hrvatsku na eurovizijskoj pozornici.