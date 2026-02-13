FREEMAIL
DORA 2026 /

Htjeli su da prođe u finale, no to se nije ostvarilo. Je li Fenksta 'pokraden'?

Htjeli su da prođe u finale, no to se nije ostvarilo. Je li Fenksta 'pokraden'?
Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Neki su komentirali da im je njegov nastup bio najbolji u prvoj polufinalnoj večeri Dore

13.2.2026.
19:06
Hot.hr
Screenshot:youtube: Dora Hrt
Oni koji vjerno prate Doru i Eurosong scenu prošle godine čuli su za 36-godišnjeg repera Sašu Stevića pod umjetnički imenom Fenksta. Te je godine prvi put nastupio na Dori s pjesmom Extra i to kao rezerva, nakon što je diskvalificirana Natalie Balmix zbog velikih izmjena konačne verzije pjesme, koja je odstupala više od 50 posto od originalne verzije, što je kršilo pravila natjecanja. Upravo zato, prozvan je "novim Baby Lasagnom".

On je hrvatski glazbenik iz Umaga, reper, producent, pjevač i beatmaker koji djeluje na sceni od 2008. godine. I ove je godine nastupio na Dori s pjesmom "Memento mori". Zanimljivo je da je na društvenoj mreži Reddit upravo on mnogim korisnicima bio favorit. Ipak, nije prošao u finale.

'Pokraden je'

Iako su se mnogi nadali njegovom prolasku u finale, to se nije ostvarilo. Neki su na Redditu i X-u komentirali da im je njegov nastup bio najbolji u prvoj polufinalnoj večeri Dore.

Kao mane pripisivali su mu scenski nastup i raspon vokala: "Osvježenje nakon balada. A i lik je razgovjetan i makar nije neki pjevač, pjesma nije zahtjevna pa funkcionira. Treba popraviti scenski nastup.", komentirao je jedan korisnik. 

Je li Fenksta zaslužio prolazak u finale?

decoration
 

POGLEDAJTE VIDEO: Na Dori će se pjevati Dora, Izrael prvi na kladionicama, Srbija ide s pjesmom Jugoslavija 

