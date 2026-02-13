Favoritkinja Dore odgovorila na kritike: 'Nisam imala budžet za autotune...'

Jedna od najupečatljivijih i najgledanijih pjesama ovogodišnje Dore napokon je dobila i prve reakcije na scenski nastup. Nakon što je HRT objavio snimke s generalnih proba izvođača koji nastupaju u drugom polufinalu, društvene mreže brzo su se užarile komentarima, a o svemu se oglasila i Zevin.

Foto: Hernavs

Iza tog umjetničkog projekta stoji 22-godišnja glazbenica Nives Cilenšek, autorica modernog, hrabrog pop-zvuka koja će se publici predstaviti pjesmom „My mind“. Iako mlada, iza sebe već ima nekoliko godina intenzivnog stvaralaštva, prepoznatljiv vizualni i glazbeni identitet te publiku koja je prati diljem regije. Prema interesu publike mnogi je smatraju jednim od glavnih favorita. Spot za pjesmu My Mind trenutačno prednjači po gledanosti na službenom kanalu YouTube posvećenom natjecanju, s oko 867 tisuća pregleda. Za usporedbu, ToMa s pjesmom Ledina ima približno 673 tisuće, dok LELEK i Cold Snap bilježe oko pola milijuna.

Kritike na probi

No isječak s probe izazvao je podijeljene reakcije. Dok jedni tvrde da nastup ima pobjednički potencijal, drugi priznaju da su ostali iznenađeni viđenim. U komentarima su se nizale poruke poput: “Ajme meni”, “Što je ovo”, "Na probi je loša", “Neočekivano”, ali i oni koji smatraju da su trema i koreografija odigrale svoju ulogu. Na kritike je reagirala i sama izvođačica kratkim, duhovitim odgovorom: “Nisam imala budžet za autotune, sorry guys.”