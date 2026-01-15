Tko je Zevin? Nova zvijezda Dore 2026. otkriva: 'Donosim karizmu, emociju i pravi show'

Uoči Dore 2026. hrvatska glazbena scena dobiva novo, intrigantno ime – Zevin. Iza umjetničkog imena stoji 22-godišnja glazbenica Nives Cilenšek, autorica modernog, hrabrog pop-zvuka koja će se publici predstaviti pjesmom „My mind“. Iako mlada, iza sebe već ima nekoliko godina intenzivnog stvaralaštva, prepoznatljiv vizualni i glazbeni identitet te publiku koja je prati diljem regije.

Zevin ne vidi razliku između pozornice i svakodnevice – umjetnost joj je način života, a kreativnost prostor u kojem se susreću razum i emocija. U razgovoru za Net.hr otkriva kako je nastalo njezino umjetničko ime, što za nju znači „balkan bubblegum“ zvuk, kada je shvatila da želi živjeti od glazbe i zašto je Dora 2026. za nju važan iskorak. Govori i o autorskom radu, karizmi koju želi donijeti na pozornicu, ali i o neobičnim hobijima, psu Rori i danima provedenima u stvaralačkom kaosu koji joj je – najdraže mjesto.

Foto: Hernavs

Tko je Zevin, a tko je Nives Cilenšek – kako bi se sami predstavili publici koja vas prvi put upoznaje?

Rekla bih da sam vrlo znatiželjna, emotivna i pomalo opsjednuta stvaranjem. Sve što radim proizlazi iz iskrene potrebe da razumijem sebe i svijet oko sebe. Misterij je možda to kamo će me ta energija dalje odvesti – ne zato što to skrivam, nego zato što ni sama uvijek nemam odgovor unaprijed. Volim ostaviti prostor da se stvari otkrivaju kroz glazbu i vrijeme. Nikada nisam osjećala da se te dvije strane razdvajaju. Zevin nije alter ego, nego ime pod kojim živim svoju kreativnost. Sudari se ne događaju između Nives i Zevin, nego između mozga i srca – između potrebe za kreativnošću i realnosti u kojoj moraš biti organiziran, profesionalan i odgovoran. Možda je jedina razlika u tome što Nives drži strukturu, a Zevin si dopušta kaos. Ali jedno bez drugog ne postoji. Zevin je moj način izražavanja – prostor između mozga i srca, između slobode i odgovornosti.

'Kao dijete sam svijet doživljavala drugačije'

Kako je nastalo umjetničko ime Zevin i što ono za vas znači?

Ime Zevin dolazi iz mog imena Nives. Da sam uzela „Sevin“, zvučalo bi mekše, a osjećala sam da ime mora biti oštrije i snažnije. Tako je nastao Zevin.

Kako bi opisali svoj glazbeni stil?

Balkan bubblegum. Ili, ako želite – moderan pop i hyperpop. To je nadimak koji me opisuje kao žensku pionirku novog, hiperpop zvuka na ovim prostorima. Obožavam ga jer zvuči neočekivano, razigrano i šareno – baš poput bubbleguma koji se može rastezati u različitim oblicima i zvukovima.

Kada ste shvatili da se želite baviti glazbom i što vas je na tom putu najviše oblikovalo?

Kao dijete sam svijet doživljavala drugačije. S deset godina rekla sam da želim fotoaparat jer ću biti fotografkinja – i tu je sve počelo. Oduvijek sam u glavi imala nastupe, filmove i glazbu, samo nisam znala kako točno to nazvati. Kod nas to nikad nije bilo „normalno“. Znala sam da umjetnici postoje, ali nisam znala da to možeš stvarno biti. Kad se osvrnem, stalno sam bila u mašti – gledala filmove i crtiće, slušala glazbu i sve pretvarala u slike i scene. I danas, dok šetam, u glavi vidim kadrove. Umjetnik se, rekla bih, rodi. Nije lako prihvatiti put koji nije odmah profitabilan, ali ako ga ti ne učiniš takvim – nitko drugi neće.

Foto: Hernavs

'Puno mi znači veliki interes i podrška'

Kako je došlo do odluke da se prijavite na Doru 2026.?

O Dori razmišljam već neko vrijeme jer osjećam da moja glazba ima europski potencijal i vibru međunarodnih izvođača. Dora mi se čini kao idealna platforma da predstavim svoj autorski svijet široj publici i pokažem što mladi danas mogu ponuditi. Važna mi je prilika da se kroz Doru ispriča priča s kojom se mnogi mogu poistovjetiti – dilema ostajanja ili odlaska, rasta i traženja vlastitog puta.

Što vam znači nastup na Dori kao prvo veliko pojavljivanje pred širokom publikom?

Veseli me pokazati što mladi ljudi mogu stvoriti sami – iz upornosti i vizije. Posebno se radujem tome što kao mlada autorica donosim novi zvuk na ove prostore. Već sada osjećam velik interes i podršku, što mi jako puno znači.

Sudjelujete li u stvaranju svojih pjesama i koliko vam je važan autorski pečat?

Sudjelujem u svakom dijelu procesa – od teksta i beata do režije spota, outfita i vizualnog identiteta. Ako sam već umjetnica, a ne samo pjevačica, važno mi je da donesem cjelokupnu viziju. U svemu ostalom pomažu mi ljudi koji su profesionalci u svojim područjima i zajedno moje ideje pretvaramo u stvarnost.

Foto: Hernavs

Na Doru 2026 donosi pravi show

Kako zamišljate svoj nastup na pozornici – što želite da publika osjeti?

Znate da sam luckasta – i na Doru dolazim spremna. Donijet ću performans, karizmu, zabavu i pravi show. Želim da publika osjeti slobodu pomiješanu s čežnjom – taj unutarnji nemir, ali i snagu. Nastup će biti razigran i moderan, ali s dubljim slojem ispod površine.

Kako doživljavate ulazak na scenu kao novo, još nepoznato ime – izazov ili prednost?

Doživljavam ga kao nešto konačno. Iza sebe već imam pet do šest godina karijere. Ljudi me na Balkanu poznaju, ali publika je raspršena po više zemalja, što je potpuno drugačije iskustvo nego biti poznat samo u jednoj. To smatram velikom prednošću.

Što slušate privatno kada vam treba odmor od vlastite glazbe?

Volim slušati francusku glazbu, orkestralnu i filmsku glazbu – to me smiruje i odmara od brzog tempa svakodnevice.

Foto: Press

Imate li neki hobi koji publika možda ne bi očekivala?

Skupljam upaljače. I jednog dana bih voljela imati malu izložbu upaljača (smijeh).

Za kraj, kako izgleda vaš idealan slobodan dan kada nema proba i nastupa?

Moj idealan slobodan dan znači mir i prostor za kreativnost. Volim šetati sa svojim psom Rori, biti među životinjama, otići u kadu i jesti mango. Sve to me inspirira – razmišljam o novim idejama i spontano stvaram, bilo kroz crtanje, snimanje, kolaže, scenarije ili glazbu. Čak i kad nema obaveza, ideje mi stalno dolaze i uvijek si pronađem nešto za raditi.

