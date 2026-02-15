Reporter Boris Mišević pokazao 'space shuttle' od broda: 'Za tri sekunde se okrene...'

'NEPOTOPIVA BRODICA' /

Udari orkanske bure od jutra stvaraju probleme u prometu. No, bura sada ipak slabi, jer je samo za osobna vozila otvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje.

Reporter Boris Mišević javio se za RTL Danas iz Sv.Jurja, doznaje da je situacija bolja nego jutros, pogotovo u pomorskom prometu jer bura je oslabjela. Trajektna linija Prizna - Žigljen je osposobljena i krenuli su s vožnjom.

Više detalja otkrio je voditelj brodice za traganje i spašavanje Lučke kapetanije Senj, Tomislav Zrinski. 'Bura je pala u odnosu na cijeli dan za pola. Po nekoj našoj procjeni puhala je negdje oko 60 čvorova. Naviknuli smo mi i na veću buru, na jaču snagu, ali evo, danas je bilo sve kako treba, osim tog trajekta Prizna-Žigljen', rekao je.

Predstavio je i brodicu u kojoj za članove posade nema rizika. 'To je nepotopiva brodica i to je nešto što nam je stvarno trebalo. Pomorci Velebitski kanal zovu i malim Pacifikom, upravo zbog specifičnosti i uvjeta koji vladaju. Za tri sekunde, ova brodica se okrene nazad. To je čudo od broda i space shuttle od broda. Opremljen sa suvremenom tehnikom, tako da uz dobru posadu i ovaj brod nema situacije na koju mi ne bismo mogli izaći', pojasnio je Zrinski. Više pogledajte u prilogu