Ilija je vidio Maru s prijateljem pred crkvom i to je bilo to: Ona otkriva što je presudilo

Valentinovo je – dan zaljubljenih.

Posebna prilika za reći volim te i učiniti iskrenu gestu ljubavi prema onima koje volimo.

Dan idealan za početak novih ljubavi, ali i potvrdu svih ljubavnih veza koje unatoč brojnim izazovima traju godinama.

Brkovi presudili

Na plesnom podiju glazba i ljubav. I plesni koraci skladni kao i 50 godina zajedničkog života.

"Brzo je prošlo, kao da smo se jučer upoznali", kaže Ilija Salamun.

A bila je to ljubav na prvi pogled. Ilija je Maru vidio s prijateljem pred crkvom i to je bilo to.

„Rekoh lijepa ti je cura, a ona kaže – mogla bi biti i tvoja. I ja uveče tamo vamo i zbarim je, dopisivanje i gotovo.“ prepričava gospodin Ilija.

Gospođa Mara otkriva što je presudilo.

"Brkovi", kaže kroz smijeh Mara Salamun.

Prvi pogled

Neke su se ljubavi osvajale brkovima, a neke pogledima.

Ima i onih čija je ljubav rasla godinama.

"Mi smo još kao djeca bili jedno drugom određeni, zajedno smo rasli i zajedno ostarili", kaže Angelina Puhanić.

Razvijala se dugo ili došla iznenada – ljubav jednostavno osvaja.

"Ljubav je prva, puno puta zaslijepljen si ljubavlju, a kasnije dolazi upoznavanje i sve ono ostalo", kaže Zlata Miščević.

Gospodin Damir kaže da je mu je to "ostalo" kod gospođe Zlate i bilo najvažnije.

"Elegancija, karakter, danas je to vrijedno po meni jako", kaže Damir Miščević.

'Očarao me svojim pričama'

Karakteri su neraskidivo spojili i gospođu Lidiju i gospodina Vladu.

"Imala je posebnog nekog šarma kome nisam mogao odolijeti", kaže Vlado Obad.

"On je bio svjetski putnik i očarao me svojim pričama o Indiji i svojim pričama gdje je sve putovao kad je bio mlad i onda sam ja rekla – E ti ćeš biti moj", kaže Lidija Obad.

Život je kažu putovanje, treba ga voljeti i znati uživati u svakom trenutku, kao što su i oni kada su bili sami u pustinji.

"I pustili smo Mozarta i to je bila Mozartova premijera u pustinji", kaže gospođa Lidija.

A kada nakon lijepih dođu i teški trenuci treba ih proživjeti zajedno. "Strpljivost i razumijevanje – ništa drugo", kaže Nenad Mohr.

Najvrednija - ljubav

I naravno ona koja sve prašta, sve podnosi i nikada ne prestaje.

"Pa zna se - ljubav", kaže Dubravko Lažeta.

A ona donosi i najvrijednije plodove života.

"Najvrjednija su djeca i unuci tako da je to to", kaže Angelina Puhanić.

"Dva sina, dva unuka, dvije unučice prekrasne i ništa ljepše", dodaje gospodin Mirko.

Dani i godine brzo prolaze, kažu slavljenici i poručuju – neka vam uvijek bude Valentinovo, svaki dan onima koje volite to svakako recite, a i pokažite.