Ilija je vidio Maru s prijateljem pred crkvom i to je bilo to: Ona otkriva što je presudilo
Ljubav koja sve prašta, sve podnosi i nikada ne prestaje
Valentinovo je – dan zaljubljenih.
Posebna prilika za reći volim te i učiniti iskrenu gestu ljubavi prema onima koje volimo.
Dan idealan za početak novih ljubavi, ali i potvrdu svih ljubavnih veza koje unatoč brojnim izazovima traju godinama.
Brkovi presudili
Na plesnom podiju glazba i ljubav. I plesni koraci skladni kao i 50 godina zajedničkog života.
"Brzo je prošlo, kao da smo se jučer upoznali", kaže Ilija Salamun.
A bila je to ljubav na prvi pogled. Ilija je Maru vidio s prijateljem pred crkvom i to je bilo to.
„Rekoh lijepa ti je cura, a ona kaže – mogla bi biti i tvoja. I ja uveče tamo vamo i zbarim je, dopisivanje i gotovo.“ prepričava gospodin Ilija.
Gospođa Mara otkriva što je presudilo.
"Brkovi", kaže kroz smijeh Mara Salamun.
Prvi pogled
Neke su se ljubavi osvajale brkovima, a neke pogledima.
Ima i onih čija je ljubav rasla godinama.
"Mi smo još kao djeca bili jedno drugom određeni, zajedno smo rasli i zajedno ostarili", kaže Angelina Puhanić.
Razvijala se dugo ili došla iznenada – ljubav jednostavno osvaja.
"Ljubav je prva, puno puta zaslijepljen si ljubavlju, a kasnije dolazi upoznavanje i sve ono ostalo", kaže Zlata Miščević.
Gospodin Damir kaže da je mu je to "ostalo" kod gospođe Zlate i bilo najvažnije.
"Elegancija, karakter, danas je to vrijedno po meni jako", kaže Damir Miščević.
'Očarao me svojim pričama'
Karakteri su neraskidivo spojili i gospođu Lidiju i gospodina Vladu.
"Imala je posebnog nekog šarma kome nisam mogao odolijeti", kaže Vlado Obad.
"On je bio svjetski putnik i očarao me svojim pričama o Indiji i svojim pričama gdje je sve putovao kad je bio mlad i onda sam ja rekla – E ti ćeš biti moj", kaže Lidija Obad.
Život je kažu putovanje, treba ga voljeti i znati uživati u svakom trenutku, kao što su i oni kada su bili sami u pustinji.
"I pustili smo Mozarta i to je bila Mozartova premijera u pustinji", kaže gospođa Lidija.
A kada nakon lijepih dođu i teški trenuci treba ih proživjeti zajedno. "Strpljivost i razumijevanje – ništa drugo", kaže Nenad Mohr.
Najvrednija - ljubav
I naravno ona koja sve prašta, sve podnosi i nikada ne prestaje.
"Pa zna se - ljubav", kaže Dubravko Lažeta.
A ona donosi i najvrijednije plodove života.
"Najvrjednija su djeca i unuci tako da je to to", kaže Angelina Puhanić.
"Dva sina, dva unuka, dvije unučice prekrasne i ništa ljepše", dodaje gospodin Mirko.
Dani i godine brzo prolaze, kažu slavljenici i poručuju – neka vam uvijek bude Valentinovo, svaki dan onima koje volite to svakako recite, a i pokažite.