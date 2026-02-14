Hrvate zaprepastila cijena buketa za Valentinovo: 'Alo, jeste li vi normalni?'

Uoči Valentinova, fotografija buketa cvijeća s cijenom od 70 eura postala je viralna na hrvatskom Redditu, pokrenuvši lavinu komentara i žustru raspravu o cijenama, inflaciji i potrošačkim navikama tri godine nakon uvođenja eura.

Korisnik koji je objavio fotografiju sažeo je frustraciju mnogih u jednostavnom naslovu: "500 kuna za buket, alo, jeste li vi normalni?", dodavši kako su cvjećari, prema njegovom mišljenju, najveći profiteri tranzicije na novu valutu.

Na fotografiji se vidi buket crvenih ruža s malo zelenila i malenim plišanim medvjedićem, a na njemu je rukom ispisana cijena od 70,00 eura. Upravo je spominjanje starog iznosa u kunama kod mnogih izazvalo šok, ističući i dalje prisutan psihološki fenomen preračunavanja cijena kako bi se shvatila stvarna vrijednost proizvoda. Objava je brzo prikupila više stotina odobravanja i desetke komentara, pokazujući da je tema pogodila živac javnosti.

Dok ima ovaca, bit će i vune

Rasprava se vrlo brzo proširila s cvjećara na druge uslužne djelatnosti. Jedan od najpopularnijih komentara glasio je: "Cvjećari i frizeri. Buketi s 50 kn na 30 eura +, šišanje s 30 kn na 12, 15 eura+", čime je autor sugerirao da su mnogi cijene jednostavno zaokružili na znatno više iznose, mijenjajući samo valutu. Drugi su na listu dodali pekare i ostale obrtnike, dijeleći svoja iskustva o drastičnom porastu cijena osnovnih proizvoda i usluga.

Mnogi korisnici okrivili su potrošače, ističući kako cijene neće padati dok god postoje kupci spremni platiti takve iznose. "Dok god ima budala koje te cijene plaćaju, takve će nam cijene i biti", jedan je od komentara koji sažima taj stav. Valentinovo je pritom okarakterizirano kao "idiotski konzumeristički blagdan" koji trgovci koriste za maksimiziranje profita.

Bilo je i onih koji su ponudili praktičnija rješenja, sugerirajući da je za taj novac pametnije kupiti parfem, srebrni prsten ili jednostavno odvesti voljenu osobu na večeru. Jedna je korisnica duhovito zaključila: "Ja bih muža ispljuskala s ovim da na to potroši te pare. Radije mi kupi ćevape. Krafnu."

Što stoji iza visokih cijena?

Iako je većina komentara bila kritična, pojavili su se i oni koji su pokušali objasniti pozadinu visokih cijena. Jedna korisnica, čija majka navodno drži cvjećarnicu, istaknula je da su nabavne cijene cvijeća drastično porasle. Budući da Hrvatska uvozi većinu cvijeća, posebno iz Nizozemske, globalni troškovi logistike i energije izravno utječu na krajnju cijenu u lokalnim cvjećarnicama. "Kad uzmeš u obzir koliko cvijeće u nabavi košta, ova cijena buketa je sasvim realna, ako gledaš da se nešto i zaradi", napisala je, dodavši da je cvjećarstvo rizičan posao jer neprodano cvijeće brzo propada i stvara gubitak.

Ovi argumenti podudaraju se i sa službenim podacima. Iako je ukupna inflacija u siječnju 2026. godine iznosila 3.4 %, cijene u uslužnom sektoru porasle su za čak 7.2 %, što objašnjava zašto potrošači najviše osjećaju udar na novčanik upravo u frizerskim salonima, restoranima i cvjećarnicama. Također, neki su komentatori upozorili da se uz cijene moraju promatrati i plaće, koje su od uvođenja eura također porasle, iako se zajednica nije složila oko toga odnosi li se to na sve sektore i umirovljenike.

Rasprava oko jednog buketa na kraju je prerasla u širu debatu o stanju hrvatske ekonomije i mentalitetu. Bez obzira na to leži li krivnja na pohlepi trgovaca, globalnim trendovima ili spremnosti kupaca da plate, jasno je da je Valentinovo i ove godine poslužilo kao katalizator za iskazivanje nezadovoljstva koje tinja u društvu.

