Otpad u Gospiću opasniji je nego što se mislilo, mještani strahuju: 'Nadam se da imamo vremena'

Kada su prosvjedovali, bili su u pravu - ilegalni otpad u Gospiću ipak je opasan. Analiza Fonda za zaštitu okoliša je pokazala da se radi o mljevenoj plastici i gumama u kojima je dva puta više olova te tri puta više kadmija nego što je to dozvoljeno. Mještane koji žive u blizini odlagališta muči jesu li ovi teški i po ljudsko zdravlje opasni metali već ušli u tlo i kako će se sanirati otpad.

"Ja ne vjerujem da je samo olovo i kadmij, nego da ima i drugih opasnih elemenata. Nadam se da nije još uvijek prodrlo u podzemne vode i da još uvijek imamo vremena to sanirati kako treba", kaže Željka Šikić iz Gospića, koja živi preko puta odlagališta.

Mihael Podnar iz Bilaja zaključuje: "Napravljena je analiza otpada, ali treba nam još analiza tla i sveukupna analiza vode. I to je ono što je najbitnije. Em što se ovdje bavimo poljoprivredom, ljudi hranu uzgajaju i što pijemo vodu, zanima nas koliko je ta voda ispravna jer ja osobno ne vjerujem domaćim analizama vode".

Istraga je tajna

Iz Fonda za zaštitu okoliša, koji je objavio javni poziv za nabavu u sanaciji odlagališta u Poznanovcu i Gospiću, poručuju kako nalaz analize tla još uvijek nije dostupan zbog tajnosti istrage i da ni njima nije poznat.

"U tijeku je javno savjetovanje za našu dokumentaciju za nadmetanje. Tu će zainteresirani gospodarski subjekti moći ponuditi više opcija sanacije. Dakle, ili odložiti taj otpad na odlagalište opasnog otpada ili ga energetski uporabiti u nekoj energani", kaže zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.

U prvoj će se fazi u Gospiću 3500 tona ili tek jedna desetina otpada za kojega su prosvjednici tvrdili da je riječ i o infektivnom i radiološkom otpadu za kojega je uobičajena i prisutnost ovih dvaju teških metala.

"Pozdravljamo odluku Fonda o početku sanacije. Očekujemo da sama sanacija bude brža, učinkovitija i u svakom slučaju transparentnija nego što je bio ovaj prvi pripremni dio za samu sanaciju", smatra Ivica Kovačević (LiPO), zamjenik gradonačelnika Gospića.

Otpad je tema i u Samoboru

Zbog nelegalnog zbrinjavanja infektivnog otpada na više mjesta točno prije godinu dana uhićen je bračni par Josip i Vesna Šincek iz Varaždina. Nakon njihovog iskaza da je primio mito da legalizira otpad prije dva i pol mjeseca uhićen je i bivši glavni držani inspektor Andrija Mikulić.

Raspisivanje javnog poziva za sanaciju odlagališta u Pazinu i Samoboru najavljeno je za ožujak, za Benkovac se još čeka.

"Još uvijek nemamo informaciju o kakvom otpadu se radi. Ono što znamo je da su uzeti uzorci na samom odlagalištu i na temelju analize uzoraka će se znati o kakvom otpadu se točno radi", kaže gradonačelnica Samobora Petra Škrobot (Fokus) i poručuje kako je strpljenje građana pri kraju jer se radi o osjetljivoj temi.

Prema procjenama Fonda, sanacija 13.200 tona otpada u Poznanovcu stajat će više od devet milijuna, a prva faza u Gospiću oko 2, 6 milijuna eura.