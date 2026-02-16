FREEMAIL
PITAMO VAS /

Osude stižu sa svih strana: Može li nova Dabrina afera ugroziti vladajuću većinu?

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Oštre osude na Dabrino pjevanje stižu iz oporbe, uglavnom uz dodatno prozivanje premijera Andreja Plenkovića

16.2.2026.
12:49
RTL Danas
Robert Anic/PIXSELL
Ne prestaju reakcije na snimku DP-ova saborskog zastupnika Josipa Dabre koji u Komletincima pjeva o ustaškom poglavniku Anti Paveliću i njegovoj, citiramo: "grobnici od zlata u Madridu u kojoj počiva vođa svih Hrvata".  

HSLS-ov Dario Hrebak, čija je stanka dio vladajuće koalicije, na to je poručio kako će se ili svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili HSLS više neće sudjelovati u toj priči. Najavio je i sastanak Predsjedništva stranke. Oštre osude na Dabrino pjevanje stižu iz oporbe, uglavnom uz dodatno prozivanje premijera Andreja Plenkovića jer, kažu, ni prije nije reagirao na pravi način. No rijetki vjeruju da će to zaista uzdrmati vladajuću koaliciju.

U našoj redovnoj rubrici pitamo i vas: Može li nova Dabrina afera ugroziti vladajuću većinu? Odgovarati možete na fejzbuk portalu net.hr-a, dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16.30 sati.

 

