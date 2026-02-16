Ovo je najhladniji grad na svijetu: Jedna greška može biti kobna na minus 50

Stanovnici Jakutska, najhladnijeg grada na svijetu na sjeveru Sibira u Rusiji, za izlazak na minus 50 moraju se odijevati gotovo 10 minuta.

"Termo donje rublje je najvažniji sloj. Gotovo, prvi sloj je na meni, idemo na drugi. Sada odijevam drugi sloj, koji će mi biti glavna odjeća kada skinem vanjski sloj. To je dodatni sloj jer je vani minus 40 °C, pa mi treba još jedna flis jakna", objasnila je Anastasija Gruzdeva.

Na najgoroj sibirskoj hladnoći, ni jedan centimetar kože ne smije ostati nezaštićen.

"Prije nego što stavim rukavice, oblačim ove dodatke da mi se ovaj dio ruke ne smrzne kada vadim mobitel. A sada rukavice. Najbolji trik - mobitel uvijek držite toplim tako da ga stavite u rukavicu. Sada smo spremni za izlazak na minus 45 ", otkrila je Gruzdeva.

Najvažnije se kretati

A nakon što su slojevi spremni, za preživljavanje sibirskih minusa važno je stalno se kretati jer jedna od najopasnijih stvari koju ovdje možete učiniti je - predugo stajanje na mjestu.

"Glavno je ostati u pokretu, sve dok se krećete neće vam biti hladno. Kad se jednom zaustavite na hladnoći, to je ozbiljna pogreška, osim ako nemate izvor topline u blizini, jer će ponovno zagrijavanje biti vrlo teško", rekla je Gruzdeva.

"Hladno je i čim snimim fotografiju, prsti mi se smrznu. Onda moram ovako hodati i teško ih je ponovno ugrijati", rekao je Anton Brezovski.

Na posao idu i na -70

Unatoč ekstremnim minusima, život u Jakutsku nikad ne staje.

"Vrtići ostaju otvoreni, čak i ako je minus 70 °C. Djeca će i dalje ići u vrtiće, a mi ćemo i dalje ići na posao", kazala je Gruzdeva.

"Tko bi radio svoj posao da svi ostanu kod kuće, da sve službe stanu? Naravno da bi nastao kaos. Sve bi bilo prljavo i sve bi se smrznulo. Sve službe rade 24 sata na dan, sedam dana u tjednu", rekao je Brezovski.

I u Hrvatsku se ovih dana vraćaju temperature ispod ništice, no uz priču o sibirskih minus 50 gotovo da ih - nećemo ni osjetiti.