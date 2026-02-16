FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MAJSTOR OD ZANATA /

Franjo svoju prvu posebno pamti: 'To je kao prvi poljubac...'

Otišli smo na istok Hrvatske, u Bošnjake, gdje se tajne starih majstora čuvaju u radionici za izradu tambura

16.2.2026.
12:10
Bojan Uranjek
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mnogi ih vole slušati, manje ih zna svirati, a najmanje proizvoditi. Majstor Franjo godinama je bio član tamburaškog sastava, a potom smislio kako i nakon toga ostati vezan uz tambure i tamburaše.

"Da ostanem u ovim tamburaškim krugovima – evo, ovo je bilo idealno", kaže Franjo Juzbašić, majstor izrade tambura. Izučio je zanat, ali i godinama proučavao tambure i način na koji ih proizvode stari majstori.

"Ja sam uspoređivao kako jedan majstor radi, kako drugi majstor, zašto je oblik tona kod ovog majstora ovakav, zašto je onakav, znači – to ne može doći preko noći", kaže Franjo Juzbašić.

Kako se radi tambura?

Za izradu je potrebno mnogo znanja, rada i vremena. Od lipe i javora pravi se prepoznatljiv korpus tambure koji se zatvara obrađenim leđima i gornjom pločom – najvažnijom u proizvodnji glazbala, a ona se radi od rezonantne smreke.

"To je ovako jedno kvalitetno drvo koje ima puno godova po centimetru dužnom, to je smreka koja obično raste velikim visinama, koja raste sporo i koja ima tu kvalitetu", kaže Franjo Juzbašić.   

Vrat tabure radi se od javora. Na kraju ide i završna obrada, ugrađivanje i štimanje žica te ugađanje prepoznatljivog zvuka.

'To je kao prvi poljubac'

Zbog specifičnih faza proizvodnje izrada tambura je složen i dugotrajan proces. Majstoru Franji u proizvodnji pomažu i članovi obitelji, a još uvijek se sjeća svoje prve tambure bisernice.  

"Kako se ne bi sjećao, pa to je kao i prvi poljubac, to se pamti dok si živ", kaže Franjo Juzbašić.

I bećar je bećar dok je živ pa u svojoj radionici s tamburicom u rukama Franjo često zasvira i zapjeva.

TamburaTamburaši
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx