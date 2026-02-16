Franjo svoju prvu posebno pamti: 'To je kao prvi poljubac...'

Mnogi ih vole slušati, manje ih zna svirati, a najmanje proizvoditi. Majstor Franjo godinama je bio član tamburaškog sastava, a potom smislio kako i nakon toga ostati vezan uz tambure i tamburaše.

"Da ostanem u ovim tamburaškim krugovima – evo, ovo je bilo idealno", kaže Franjo Juzbašić, majstor izrade tambura. Izučio je zanat, ali i godinama proučavao tambure i način na koji ih proizvode stari majstori.

"Ja sam uspoređivao kako jedan majstor radi, kako drugi majstor, zašto je oblik tona kod ovog majstora ovakav, zašto je onakav, znači – to ne može doći preko noći", kaže Franjo Juzbašić.

Kako se radi tambura?

Za izradu je potrebno mnogo znanja, rada i vremena. Od lipe i javora pravi se prepoznatljiv korpus tambure koji se zatvara obrađenim leđima i gornjom pločom – najvažnijom u proizvodnji glazbala, a ona se radi od rezonantne smreke.

"To je ovako jedno kvalitetno drvo koje ima puno godova po centimetru dužnom, to je smreka koja obično raste velikim visinama, koja raste sporo i koja ima tu kvalitetu", kaže Franjo Juzbašić.

Vrat tabure radi se od javora. Na kraju ide i završna obrada, ugrađivanje i štimanje žica te ugađanje prepoznatljivog zvuka.

'To je kao prvi poljubac'

Zbog specifičnih faza proizvodnje izrada tambura je složen i dugotrajan proces. Majstoru Franji u proizvodnji pomažu i članovi obitelji, a još uvijek se sjeća svoje prve tambure bisernice.

"Kako se ne bi sjećao, pa to je kao i prvi poljubac, to se pamti dok si živ", kaže Franjo Juzbašić.

I bećar je bećar dok je živ pa u svojoj radionici s tamburicom u rukama Franjo često zasvira i zapjeva.