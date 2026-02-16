Sudar na Selskoj cesti u Zagrebu: Prednji kraj taxija potpuno je smrskan

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U večernjim satima došlo je do prometne nesreće na zagrebačkoj Selskoj cesti, u neposrednoj blizini trgovačkog lanca Lidl. Kako nam javlja čitateljica Net.hr-a, u sudaru su sudjelovala dva osobna automobila.

Na snimci je vidljivo kako se jedan automobil, po svemu sudeći taxi vozilo, zabio u stražnji dio drugoga. Na mjestu nesreće vidljiva je materijalna šteta, a dijelovi plastike rasuti su po kolniku.

Na terenu je policija koja obavlja očevid.