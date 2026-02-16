FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FATALNA BRZINA /

Objavili kako je došlo do nesreće u Veloj Luci: Autom udario u stup, vozač umro u bolnici

Objavili kako je došlo do nesreće u Veloj Luci: Autom udario u stup, vozač umro u bolnici
×
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Očevidom je utvrđeno kako vozač tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas

16.2.2026.
13:54
Hina
Dusko Jaramaz/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Neprilagođena brzina uzrok je teške prometne nesreće koja se u nedjelju u 16,15 sati dogodila u Veloj Luci, u kojoj je smrtno stradao 37-godišnji vozač osobnog vozila, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Vozeći se iz smjera Vele Luke prema Blatu 37-godišnjak je, zbog brzine neprilagođene osobinama i stanju ceste, izgubio nadzor nad vozilom i u nekontroliranom kretanju udario u stup javne rasvjete da bi se vozilo inercijom zarotiralo oko stupa javne rasvjete.

"Uslijed udara vozač je zadobio teške tjelesne ozljede zbog kojih je prevezen u prostorije Hitne medicinske pomoći Blato, gdje je od težine zadobivenih ozljeda preminuo“, navodi se u policijskom priopćenju.

Očevidom je utvrđeno kako vozač tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a točan uzrok smrti utvrdit će se obdukcijom na Odjelu patologije dubrovačke bolnice.

Za vrijeme policijskog očevida promet na tom dijelu državne ceste bio je u potpunosti zaustavljen.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi muškarci su krivi za 82 posto fatalnih nesreća: Psihologinja otkrila pozadinu problema

NesreĆaVela LukaPolicijaCrna Kronika
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx