Objavili kako je došlo do nesreće u Veloj Luci: Autom udario u stup, vozač umro u bolnici

Neprilagođena brzina uzrok je teške prometne nesreće koja se u nedjelju u 16,15 sati dogodila u Veloj Luci, u kojoj je smrtno stradao 37-godišnji vozač osobnog vozila, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Vozeći se iz smjera Vele Luke prema Blatu 37-godišnjak je, zbog brzine neprilagođene osobinama i stanju ceste, izgubio nadzor nad vozilom i u nekontroliranom kretanju udario u stup javne rasvjete da bi se vozilo inercijom zarotiralo oko stupa javne rasvjete.

"Uslijed udara vozač je zadobio teške tjelesne ozljede zbog kojih je prevezen u prostorije Hitne medicinske pomoći Blato, gdje je od težine zadobivenih ozljeda preminuo“, navodi se u policijskom priopćenju.

Očevidom je utvrđeno kako vozač tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a točan uzrok smrti utvrdit će se obdukcijom na Odjelu patologije dubrovačke bolnice.

Za vrijeme policijskog očevida promet na tom dijelu državne ceste bio je u potpunosti zaustavljen.

