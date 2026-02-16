Dabrino pjevanje potresa vladajuću koaliciju: DP ga ne osuđuje, a DORH kreće u izvide

'ŽIVIMO TO!' /
Tradicija duga 250 godina okupila jahače u Babinoj Gredi: Ovdje je veza Šokaca i konja neraskidiva
Najprije pucnjavom, a sada i skandaloznom snimkom u kojoj veliča Antu Pavelića. Zastupnik DP-a Josip Dabro podignuo je političku buru i uzdrmao vladajuću koaliciju.
HSLS prijeti napuštanjem koalicije, pa se postavlja pitanje hoće li za novog ministra rada u petak biti dovoljno ruku za njegovo potvrđivanje u Saboru?
Oporba sve žestoko kritizira, a sada se u cijelu priču uključio i DORH! Više u prilogu.