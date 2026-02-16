FREEMAIL
SKANDALOZNA SNIMKA /

Dabrino pjevanje potresa vladajuću koaliciju: DP ga ne osuđuje, a DORH kreće u izvide

Najprije pucnjavom, a sada i skandaloznom snimkom u kojoj veliča Antu Pavelića. Zastupnik DP-a Josip Dabro podignuo je političku buru i uzdrmao vladajuću koaliciju.

HSLS prijeti napuštanjem koalicije, pa se postavlja pitanje hoće li za novog ministra rada u petak biti dovoljno ruku za njegovo potvrđivanje u Saboru?

Oporba sve žestoko kritizira, a sada se u cijelu priču uključio i DORH! Više u prilogu.

16.2.2026.
19:15
Dajana Šošić
Josip DabroAndrej PlenkovićHdzDomovinski Pokret
