Ovako izgleda 500.000 eura u gotovini: Iznenadit će vas gdje ih je policija pronašla

Pola milijuna eura zamotanih u trinaest paketa i skrivenih u bočnim stranicama stražnjeg dijela vozila pronašla je u petak policija u suradnji s carinom na graničnom prijelazu Karasovići, a za upravljačem je bio 24-godišnji ukrajinski državljanin.

Dubrovačka policija je u priopćenju u ponedjeljak navela da je Ukrajinac u vozilu čeških nacionalnih oznaka u petak 13. veljače oko 5.50 preko graničnog prijelaza Karasovići htio izaći iz Hrvatske u smjeru Crne Gore.

"Policijski službenici u suradnji s djelatnicima carine pregledom vozila uočili su preinake u unutrašnjem dijelu vozila te su, koristeći posebna tehnička sredstva, uočili više skrivenih paketa oblijepljenih selotejp trakama zbog čega se posumnjalo na krijumčarenje te je zatražen nalog za pretragu. Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku pretraženo je vozilo kada je u bočnim stranicama stražnjeg dijela vozila pronađeno trinaest paketa s novcem u valuti eura, u ukupnom iznosu od 500 tisuća eura“, navode iz dubrovačke policije.

Uhićen Ukrajinac

Novac i vozilo su uz potvrdu oduzeti, a ukrajinski državljanin uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da je novac putovao iz zemalja Zapadne Europe i da mu je krajnje odredište bila jedna od zemalja Jugoistočne Europe. Uz kaznenu prijavu za kazneno djelo pranja novca Ukrajinac je potom predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

"U ovom slučaju nije riječ o slučajnom pronalasku novca, već o rezultatu zajedničkog rada analitičkog tima sastavljenog od policijskih službenika PUDN i djelatnika Carinske uprave Dubrovnik, uz koordinaciju Ravnateljstva policije, koji analizom kretanja sumnjivih osoba izoliraju operativno interesantne osobe za koje se posumnja da se bave krijumčarenjem nedozvoljenih sredstava, nakon čega pristupaju izradi plana postupanja s ciljem njihovog uhićenja. Ovaj pronalazak rezultat je upravo takvog rada, a isti analitički tim je u prosincu prošle godine otkrio 12,75 kilograma kokaina“, ističu iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

