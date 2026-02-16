FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODUZETI NA GRANICI /

Ovako izgleda 500.000 eura u gotovini: Iznenadit će vas gdje ih je policija pronašla

Ovako izgleda 500.000 eura u gotovini: Iznenadit će vas gdje ih je policija pronašla
×
Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Novac i vozilo su uz potvrdu oduzeti, a ukrajinski državljanin uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje

16.2.2026.
14:28
Hina
PU dubrovačko-neretvanska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pola milijuna eura zamotanih u trinaest paketa i skrivenih u bočnim stranicama stražnjeg dijela vozila pronašla je u petak policija u suradnji s carinom na graničnom prijelazu Karasovići, a za upravljačem je bio 24-godišnji ukrajinski državljanin.

Dubrovačka policija je u priopćenju u ponedjeljak navela da je Ukrajinac u vozilu čeških nacionalnih oznaka u petak 13. veljače oko 5.50 preko graničnog prijelaza Karasovići htio izaći iz Hrvatske u smjeru Crne Gore.

"Policijski službenici u suradnji s djelatnicima carine pregledom vozila uočili su preinake u unutrašnjem dijelu vozila te su, koristeći posebna tehnička sredstva, uočili više skrivenih paketa oblijepljenih selotejp trakama zbog čega se posumnjalo na  krijumčarenje te je zatražen nalog za pretragu. Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku pretraženo je vozilo kada je u bočnim stranicama stražnjeg dijela vozila pronađeno trinaest paketa s novcem u valuti eura, u ukupnom iznosu od 500 tisuća eura“, navode iz dubrovačke policije.

Uhićen Ukrajinac

Novac i vozilo su uz potvrdu oduzeti, a ukrajinski državljanin uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da je novac putovao iz zemalja Zapadne Europe i da mu je krajnje odredište bila jedna od zemalja Jugoistočne Europe. Uz kaznenu prijavu za kazneno djelo pranja novca Ukrajinac je potom predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

"U ovom slučaju nije riječ o slučajnom pronalasku novca, već o rezultatu zajedničkog rada analitičkog tima sastavljenog od policijskih službenika PUDN i djelatnika Carinske uprave Dubrovnik, uz koordinaciju Ravnateljstva policije, koji analizom kretanja sumnjivih osoba izoliraju operativno interesantne osobe za koje se posumnja da se bave krijumčarenjem nedozvoljenih sredstava, nakon čega pristupaju izradi plana postupanja s ciljem njihovog uhićenja. Ovaj pronalazak rezultat je upravo takvog rada, a isti analitički tim je u prosincu prošle godine otkrio 12,75 kilograma kokaina“, ističu iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. 

POGLEDAJTE VIDEO: Albanac krijumčario 700 tisuća eura u automobilu: Pogledajte gdje ih je sve uspio sakriti

PolicijaGranicaEuriPranje Novca
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx