Novi šokantan slučaj nasilja: Četvero maloljetnika pretuklo vršnjaka u Splitu!

Splitska policija privela je četiri maloljetnika jer su napali i ozlijedili svog vršnjaka i pritom počinili dva kaznena djela nanošenja teške tjelesne ozljede i nasilničkog ponašanja, doznaje se u ponedjeljak u policiji.

Incident se dogodio u petak navečer oko 20,30 sati kada je policija zaprimila dojavu da su četiri mlađe muške osobe u pothodniku na području Splita napali vršnjaka, a nakon što su ih uočili građani pobjegli su s mjesta događaja.

"Policijski službenici su odmah upućeni na mjesto događaja, a napadnuti maloljetnik je odveden na pružanje liječničke pomoći. Nakon pregleda je otpušten iz bolnice na kućnu njegu".

Policijski službenici odmah su pokrenuli prikupljanje informacija o mogućim sudionicima događaja i uskoro je utvrđen njihov identitet, navode u policiji.

U petak navečer svi su pronađeni i dovedeni u policijsku postaju u pratnji roditelja te je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili dva kaznena djela teške tjelesne ozljede i nasilničkog ponašanja.

