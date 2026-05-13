Izbila zaraza na britanskom brodu: Preko tisuću putnika i članova posada u karanteni

Više od 1700 putnika i članova posade zadržano je na britanskom kruzeru usidrenom u francuskom gradu Bordeauxu nakon što je jedan putnik (92) preminuo. Sumnja se na zarazu norovirusom, vrlo zaraznim oblikom gastroenteritisa, piše France 24.

Iako su iz kompanije Ambassador Cruise Line za BBC istaknuli kako muškarac nije prijavio simptome povezane s infekcijom, točan uzrok smrti utvrdit će se obdukcijom.

U izolaciji je troje putnika, a oboljelo je njih 48 te jedan član posade. Francuske vlasti naredile su zadržavanje broda Ambition, a lokalne su službe naglasile kako nema razloga za povezivanje ovog slučaja s izbijanjem hantavirusa na drugom kruzeru.

Na brodu se trenutačno nalazi 1187 putnika iz Velike Britanije i Irske te 514 članova posade. Brod je isplovio 8. svibnja iz Belfasta, a dan kasnije pristao je u Liverpoolu. Kako navode iz kompanije, porast broja oboljelih zabilježen je upravo nakon ukrcaja novih gostiju u Liverpoolu.

Čekaju se rezultati testiranja

Gastrointestinalne bolesti, koje uzrokuju proljev i povraćanje, česta su pojava, a kod odraslih su najčešće uzrokovane norovirusom ili trovanjem hranom. Iz kompanije ističu kako su odmah po prvim prijavama bolesti uvedeni stroži higijenski protokoli i mjere prevencije u skladu s javnozdravstvenim standardima.

Iskrcavanje putnika obustavljeno je iz predostrožnosti zbog visoke zaraznosti gastroenteritisa dok se čekaju rezultati testiranja, za što će, prema procjenama, biti potrebno najmanje šest sati.

"Zdravlje, sigurnost i dobrobit naših gostiju i posade ostaju naš apsolutni prioritet. Iskreno smo zahvalni putnicima na strpljenju, razumijevanju i suradnji tijekom trajanja ovih preventivnih mjera", poručili su iz Ambassador Cruise Linea.

