FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREMINULA JEDNA OSOBA /

Izbila zaraza na britanskom brodu: Preko tisuću putnika i članova posada u karanteni

Izbila zaraza na britanskom brodu: Preko tisuću putnika i članova posada u karanteni
×
Foto: Screenshot/X

Kako navode iz kompanije, porast broja oboljelih zabilježen je upravo nakon ukrcaja novih gostiju u Liverpoolu

13.5.2026.
16:39
Franka Kopilaš
Screenshot/X
VOYO logo
VOYO logo

Više od 1700 putnika i članova posade zadržano je na britanskom kruzeru usidrenom u francuskom gradu Bordeauxu nakon što je jedan putnik (92) preminuo. Sumnja se na zarazu norovirusom, vrlo zaraznim oblikom gastroenteritisa, piše France 24.

Iako su iz kompanije Ambassador Cruise Line za BBC istaknuli kako muškarac nije prijavio simptome povezane s infekcijom, točan uzrok smrti utvrdit će se obdukcijom.

U izolaciji je troje putnika, a oboljelo je njih 48 te jedan član posade. Francuske vlasti naredile su zadržavanje broda Ambition, a lokalne su službe naglasile kako nema razloga za povezivanje ovog slučaja s izbijanjem hantavirusa na drugom kruzeru.

Na brodu se trenutačno nalazi 1187 putnika iz Velike Britanije i Irske te 514 članova posade. Brod je isplovio 8. svibnja iz Belfasta, a dan kasnije pristao je u Liverpoolu. Kako navode iz kompanije, porast broja oboljelih zabilježen je upravo nakon ukrcaja novih gostiju u Liverpoolu.

Čekaju se rezultati testiranja

Gastrointestinalne bolesti, koje uzrokuju proljev i povraćanje, česta su pojava, a kod odraslih su najčešće uzrokovane norovirusom ili trovanjem hranom. Iz kompanije ističu kako su odmah po prvim prijavama bolesti uvedeni stroži higijenski protokoli i mjere prevencije u skladu s javnozdravstvenim standardima.

Iskrcavanje putnika obustavljeno je iz predostrožnosti zbog visoke zaraznosti gastroenteritisa dok se čekaju rezultati testiranja, za što će, prema procjenama, biti potrebno najmanje šest sati.

"Zdravlje, sigurnost i dobrobit naših gostiju i posade ostaju naš apsolutni prioritet. Iskreno smo zahvalni putnicima na strpljenju, razumijevanju i suradnji tijekom trajanja ovih preventivnih mjera", poručili su iz Ambassador Cruise Linea.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su najvažniji detalji o smrtonosnom hantavirusu: Traje evakuacija putnika

KruzerVirusNorovirusFrancuska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike