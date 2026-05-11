Drama na letu: Evakuirani putnici pokazali simptome hantavirusa, stanje im se pogoršalo

Putnici s kruzera MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, evakuirani su i vraćeni u svoje države uz stroge zdravstvene mjere nakon što su se tijekom putovanja pojavili novi slučajevi zaraze i smrtni ishodi.

Francuska ministrica zdravstva Stéphanie Rist potvrdila je da je jedna putnica tijekom povratka u Francusku pokazala simptome bolesti te da joj se stanje tijekom noći pogoršalo u bolnici, prenosi BBC.

Pet francuskih državljana koji su čarter-letom stigli u Pariz odmah je stavljeno u strogu izolaciju. Po dolasku u zračnu luku Le Bourget dočekali su ih medicinski timovi u zaštitnim odijelima, a potom su vozilima hitne pomoći prevezeni u parišku bolnicu Bichat. Ondje će provesti 72 sata u karanteni i obaviti detaljne pretrage, nakon čega ih očekuje 45 dana samoizolacije.

Preminule tri osobe

Više od 90 turista vraćeno je kućama s nizozemskog kruzera koji se usidrio kod Kanarskih otoka. Tijekom putovanja preminule su tri osobe, dok je kod dvoje putnika potvrđena zaraza hantavirusom.

Slične mjere uvedene su i u drugim državama. Četrnaest španjolskih državljana prevezeno je s Tenerifea u Madrid, gdje ih čeka obvezna karantena u vojnoj bolnici. Britanski putnici vraćeni su u Manchester i zasad nitko nije prijavio simptome, no svi ostaju pod zdravstvenim nadzorom.

Za SAD je poletio poseban let s 18 osoba, među kojima su bili američki putnici i jedan britanski državljanin koji živi u SAD-u. Američko Ministarstvo zdravstva objavilo je da je jedan putnik pozitivan na hantavirus, ali bez simptoma, dok je druga osoba razvila blaže simptome bolesti. Oboje su tijekom leta putovali u biološki izoliranim jedinicama.

Prijeti li nova pandemija?

Stručnjaci upozoravaju da slučaj ponovno otvara pitanje globalne spremnosti za moguće nove pandemije. Helen Clark iz Neovisnog panela za pripravnost i odgovor na pandemije upozorila je da su se putnici razišli diljem svijeta iako je na brodu zabilježena smrt od potencijalno zaraznog patogena.

Hantavirus najčešće prenose glodavci, no andska varijanta virusa može se prenositi i među ljudima. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su se neki putnici zarazili tijekom boravka u Južnoj Americi. Simptomi bolesti uključuju visoku temperaturu, umor, bolove u mišićima i trbuhu, povraćanje, proljev te otežano disanje.

