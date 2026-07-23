Za produljenje boravka više neće biti dovoljan samo zahtjev: Uvodi se nova provjera

Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku prema kojoj će državljani trećih zemalja iz viznog režima pri produljenju privremenog boravka u RH morati obaviti zdravstveni pregled radi otkrivanja akutnih i kroničnih zaraznih bolesti te se, prema utvrđenom cijepnom statusu, po potrebi i cijepiti.

Odluka je donesena radi zaštite javnozdravstvenog interesa, a odnosi se na državljane zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku, odnosno schengenski prostor, potrebna viza. Među njima su, primjerice, državljani Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipina i Egipta koji u Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i traže njegovo produljenje.

Zdravstveni pregled obavljat će se u zavodima za javno zdravstvo prema mjestu boravka ili u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, u razdoblju od 90 dana prije podnošenja zahtjeva za produljenje privremenog boravka. Strani radnici na pregled će dolaziti na temelju uputnice koju ispunjava poslodavac.

Pregled će uključivati i provjeru cijepnog statusa

Pregled uključuje epidemiološku anamnezu, fizikalni pregled i utvrđivanje cijepnog statusa, a njime se mora isključiti aktivna tuberkuloza, nosilaštvo bakterija koje uzrokuju trbušni tifus i paratifus te infekcija HIV-om, hepatitisom B i hepatitisom C. Ako nalazi potvrde zaraznu bolest ili pobude sumnju na drugu bolest koja predstavlja rizik za javno zdravlje, osoba će biti upućena na dodatnu dijagnostiku i liječenje.

Odluka propisuje i docjepljivanje državljana trećih zemalja mlađih od 35 godina koji nemaju dokaz o propisanom cijepljenju protiv ospica, dječje paralize, difterije i tetanusa. Državljani trećih zemalja zaposleni u zdravstvenoj njezi te u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, trebaju biti cijepljeni i protiv hepatitisa B.

Nakon obavljenog pregleda izdavat će se uvjerenje koje će državljanin treće zemlje morati čuvati tijekom cijelog boravka u Hrvatskoj te ga na zahtjev predočiti ovlaštenom inspektoru Državnog inspektorata, službeniku Ministarstva unutarnjih poslova ili tijekom bilo kojeg zdravstvenog pregleda.

Provedbu odluke osiguravat će Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo.

Troškove zdravstvenog pregleda stranih radnika snosit će poslodavci, dok će troškove pregleda ostalih državljana trećih zemalja koji produljuju privremeni boravak, snositi oni sami. Troškovi cijepljenja financirat će se iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.