U Omišu se pojavila opasna bolest! Mislilo se da je iskorijenjena: 'Radnica je u bolnici'

Među stanovnicima Omiša posljednjih se dana proširila vijest o pojavi bolesti za koju se mislilo da je gotovo pa iskorijenjena.

Izvor Slobodne Dalmacije, koji je želio ostati anoniman, tvrdi da građani tog kraja sve češće govore da se, navodno, radi o tuberkulozi koja se, prema navodima, proširila među stranim radnicima.

Prvi slučaj, dodaje se, zabilježen je kod stranog radnika iz Nepala koji radi u trgovini u središtu grada što je izazvalo zabrinutost lokalnog stanovništva.

Nije ustanovljeno širenje?

Vlasnici trgovine potvrdili su pojavu bolesti, kazavši da je sve krenulo u studenom, ali naglasivši da je riječ o izoliranom slučaju.

"Tijekom studenoga prošle godine dijagnosticirana je zaraza tuberkulozom kod jedne naše djelatnice podrijetlom iz Nepala. Nastavno na potvrđenu dijagnozu, djelatnica je hospitalizirana. Nakon utvrđene bolesti, doktorica opće prakse obavijestila je epidemiologa koji je potom utvrdio s kojim je osobama zaražena bila u kontaktu i savjetovao im testiranje. Iako to, prema informacijama epidemiologa, nije bilo obvezno, naše djelatnice koje su bile u kontaktu s bolesnom osobom, odmah smo uputili na testiranje. Na temelju rezultata testiranja utvrđeno je kako niti jedna osoba koja je bila u kontaktu sa zaraženom, nije pozitivna na bakterije uzročnice ove bolesti", kazali su u priopćenju.

Tvrtka ističe da je postupila odgovorno i slijedila upute epidemiologa, te da nije ustanovljeno širenje. Ističu da im je zdravlje djelatnika i kupaca na prvom mjestu te da nema razloga za strah.

Simptomi tuberkuloze

Tuberkuloza je zarazna bolest uzrokovana bacilom tuberkuloze, Mycobacterium tuberculosis, koji prvenstveno zahvaća pluća, ali se može pojaviti i u bilo kojem organu (koži, mozgu, kostima, zglobovima, limfnim čvorovima, probavnom, genitalnom, mokraćnom sustavu i dr.).

Širi se od oboljene osobe na zdravu zrakom. Bakterije se nalaze u sitnim kapljicama koje nastaju kao aerosol kod kašljanja, kihanja ili govora zaražene osobe. Te kapljice mogu udahnuti osobe koje se nalaze u blizini i inficirati se. Udisanjem bakterije dospiju do pluća gdje se razmnožavaju, a od tamo mogu dospjeti u bilo koji organ u tijelu.

Plućna tuberkuloza i tuberkuloza grkljana je zarazna i može se širiti na druge ljude. Za širenje zaraze su pogodne osobe koje su duže (svakodnevno) i u bliskom kontaktu sa TBC aktivnim bolesnikom.

Simptomi kod aktivne plućne tuberkuloze traju više od tri tjedna i uključuju kašalj, bolove u prsima i krvavi iskašljale. Zaražene osobe često e osjećati slabost, tresavicu, imat će povišenu temperaturu i izgubit će na težini.

Iako su stope oboljenja od tuberkuloze u stalnom padu u Europskoj uniji i Europskom gospodarskom prostoru, u tom je području u 2020. i 2021. prijavljeno više od 33 000 slučajeva godišnje.

