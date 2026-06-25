Novo pojačanje na Poljudu: 'Hajduk u mojoj zemlji slovi za veliki klub'

Alec van Hoorenbeeck novi je igrač Hajduka, objavio je splitski klub na svojim službenim stranicama.

Hajduk i Twente postigli su dogovor o transferu 27-godišnjeg stopera koji je s Bijelima potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. Novi stoper u četvrtak će se priključiti pripremama prve momčadi na Bledu, a izabrao je dres s brojem pet.

Alec je rođen 30. prosinca 1998. godine u Mortselu u Belgiji, a nogomet je počeo trenirati u akademiji Beerschot AC. Tijekom 2014. prešao je u Akademiju Mechelena te je u tom klubu upisao i prve seniorske minute. Osim Mechelena na početku seniorske karijere igrao je za belgijski Heist, zatim je proveo po sezonu na posudbi u nizozemskim Helmond Sportu i Twenteu koji je nakon toga otkupio njegov ugovor.

U dvije sezone koje je proveo u redovima Twentea upisao je 47 nastupa u kojima je postigao 4 pogotka. Posljednju sezonu proveo je na posudbi u nizozemskom Heraclesu za koji je odigrao 27 službenih utakmica te se dva puta upisao u strijelce. Ukupno u karijeri ima 175 seniorskih nastupa, 9 golova i 4 asistencije. Osim bogatog iskustva igranja u najvišem rangu belgijskog i nizozemskog nogometa, Alec je u karijeri nastupio u velikom broju utakmica u kvalifikacijama europskih natjecanja, a s Twenteom ima iskustvo natjecanja u skupini Europa lige.

"Drago nam je što možemo poželjeti dobrodošlicu Alecu. On je igrač kojeg smo pomno pratili i koji posjeduje brojne kvalitete koje cijenimo kod modernog stopera. Njegova obrambena snaga, atletska igra i sposobnost igre pod pritiskom čine ga izvrsnim izborom za način na koji želimo igrati. Alec donosi snažan utjecaj u našoj obrambenoj liniji. Agresivan je u dvobojima, brz po terenu i sposoban se učinkovito nositi s tranzicijskim situacijama. U posjedu je smiren, igra s obje noge i sposoban je doprinijeti našoj igri iz obrambene linije. S obzirom na njegove godine i iskustvo koje je stekao, vjerujemo da ima značajan potencijal za daljnji razvoj. Uvjereni smo da će ojačati našu momčad i postati važan igrač za klub u nadolazećim sezonama", rekao je sportski direktor, Robert Graf.

"Sretan sam što sam ovdje. Odmah po dolasku upoznao sam se s Klubom, stadionom, a već sutra priključit ću se momčadi u Sloveniji i veselim se upoznavanju s njima. Dolazim spreman za nove izazove, posljednjih dana odradio sam program trčanja i neće mi biti potrebno puno vremena za uhvatiti ritam. Ovo je novo poglavlje u mojoj karijeri, jako dobro sam upoznat s Hajdukom jer u Belgiji slovi za veliki klub bogate tradicije i vjernih navijača. Nadam se da ćemo ostvariti uspjehe zajedno", prve su riječi novog igrača Hajduka.