Schifo je zadovoljan igrom protiv Gane, a dao je i recept za Portugal

Utakmicu i pobjedu Hrvatske protiv Gane u studiju RTL Sporta analizirao je naš stručni suradnik Gordon Schildenfeld koji je bio vrlo zadovoljan hrvatskom predstavom protiv Gane.

"Nakon dvije utakmice traženja, ovo je bila Hrvatska koju smo priželjkivali. Fantastična igra i u napadu i u obrani i zaslužen prolaz dalje. To je ono na što smo navukli od Hrvatske. Znam da možemo biti još i bolji.

Kako vidi Portugal?

"Nogomet je takav da ono što je bilo dobro jučer, ne mora biti dobro i danas. Gledao sam jučer protiv Kolumbije. Nisu zaslužili bodove, ali Portugal ima svoju kvalitetu, jedna su od jačih nogometnih sila. Imamo iskustava protiv njih. U nekom nam dijelu pašu i možemo odigrati dobro protiv njih"

Hrvatska je odlična u utakmicama na ispadanje.

"Drugačije se igra u turnirskom sustavu. Iskustvo donosi jako puno, mi ga imamo, imamo i kvalitetu. Sreća je bitan faktor, bez toga možda ne bi ušao taj šut s 25 metara. Treba to i zaslužiti, igrati hrabro, ne treba otpisivati niti nas niti Luku".

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"Utakmica dvije prave ekipe, dva velika igračka imena. Neka pobjedi bolji, a ja se nadam da će to biti Hrvatska. Pokazali smo da hvatamo ritam, pokazujemo se sve bolji i bolji, odigrali smo fantastičnu taktičku utakmicu i to samo treba ponoviti"

Izbornik je puno mijenjao, traži li najbolji sastav ili se prilagođava protivnicima?

"Teško je reći, i jedno i drugo je. Teško je gledati kad nisi unutra, ne znamo tko je umoran, tko trenira dobro, to su sve detalji koje izbornik prati i radi po svome osjećaju. Želi sebi i reprezentaciji sve najbolje. Teško je komentirati odluke odavde. Njegovi rezultati govore svoje. Neke izmjene su se pokazale, zabile golove. Bitni su i oni koji sjede na klupi, pokazao je da na svakog računa i da je svako bitan".

Pokazao je novo, hrabrije lice.

"Zna tko mu može pružiti najviše u pravom trenutku. Neke izmjene su donijele odlične stvari, dali golove. Za sada sve radi dobro, nije bitno je li to hrabro ili ne, samo da Hrvatska prođe što dalje."

Što treba mijenjati za Portugal?

"Kaže da se pobjednička ekipa ne mijenja. Prošlu utakmicu je sve bilo dobro, bili smo dobri u tranzicijama, predali Gani posjed, možda tako bude i protiv Portugala. sigurno će jako dobro analizirati Portugal, ima nekoliko dobrih primjera, siguran sam da će donijeti dobre odluke i da će to biti dobro".