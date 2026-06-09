Split je strepio, a Livaja konačno prelomio: Evo kako će izgledati budućnost zvijezde Hajduka

Status Marka Livaje uvelike je promijenjen u prošloj sezoni kada je svojim dolaskom trener Gonzalo Garcia bacio najveću zvijezdu Hajduka u drugi plan.

Sve skupa s razlogom je zabrinulo navijače Hajduka koji su s pobojali kako bi njihov ljubimac mogao napustiti Poljud. No, kako piše Dalmatinski portal, definirano je kako će Livaja ostati na Poljudu i sljedeće sezone!

Na Livajinu adresu je navodno stiglo nekoliko upita iz inozemstva, no glavna zvijezda Hajduka prelomila je kako će ostati u Splitu. Čini se tako kako je želja Uprave ostaviti velik dio aktualnog kadra i graditi na minuloj sezoni, unatoč golemom zaostatku za Dinamom od 18 bodova koji se skupio na kraju sezone.

Glavna zvijezda

S ugovorom Livaje se odugovlačilo još otkako je ondašnji sportski direktor Goran Vučević prošle jeseni tvrdio da je pripremljen, no do potpisa nikada nije došlo.

Livaja je za Bijele odigrao 202 utakmice, zabio 104 gola uz 61 asistenciju, a sada lov na titulu nastavlja barem još jednu sezonu.