Samohrana majka željela je odvesti sina na more: 'Postavite cilj i budite uporni'

S malim djetetom, kreditom i bez ušteđevine, odmor na moru za ovu se samohranu majku činio se gotovo nemogućim. No Samantha Ellis (33) iz britanskog Wirrala nije željela da njezin trinaestomjesečni sin Morgan propusti svoje prve uspomene iz inozemstva. Zato je osmislila plan kojim je uspjela ostvariti san.

Tražila je dodatni posao koji bi mogla uskladiti s brigom o sinu. Na kraju je počela dostavljati hranu. U automobil pun narudžbi sjedala je samo kada je Morgan bio kod oca, a sama je određivala kada će raditi. Zahvaljujući tom poslu u 21 dan zaradila je 842 funte (gotovo 100 eura), a nakon mjesec dana uspjela je uštedjeti čak 1.200 funti (oko 1400 eura).

''Bilo mi je jako važno pronaći fleksibilan način dodatne zarade koji mogu uskladiti s brigom o Morganu. Sve se moralo prilagoditi njemu“, kaže Samantha. Dostava hrane ipak nije bila nimalo lagan posao. Nekih dana bilo je vrlo naporno, a mlada majka znala je provesti sate na cesti za prilično malu zaradu. Unatoč tome nije odustajala. Svoje je iskustvo počela dijeliti i na TikToku.

Uz dostavu hrane počela je prodavati stvari preko Vinteda i stvarati sadržaj za društvene mreže.

Upravo zahvaljujući toj kombinaciji mogla je platiti 630 funti (oko 740 eura) za tjedni odmor na Lanzaroteu, kamo je u lipnju otputovala s Morganom. Njih dvoje uživali su u all inclusive hotelu, a Samantha je napokon mogla kupovati bez stalnog provjeravanja stanja na računu.

''Vidjeti Morgana kako prvi put leti avionom i promatrati ga kako otkriva bazen, plažu i sunce bio je najljepši trenutak cijelog putovanja. Zbog tih uspomena sve dostave i kasne večeri vrijedile su truda“, kaže Samantha.

Danas njezin profil prati više od 14.000 ljudi koji žele čuti njezine savjete o dodatnoj zaradi. Samantha tvrdi da je najvažnije ne odustati nakon nekoliko loših dana. ''Postavite si jasan cilj i budite uporni. Nemojte podcjenjivati male iznose jer se s vremenom nakupi. Prodaja stvari koje vam više ne trebaju, dostava hrane ili drugi dodatni poslovi mogu napraviti veliku razliku“, poručuje ova uporna majka.

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